Закон против ям: водителей больше не будут наказывать за выживание
Депутаты фракции "Новые люди" предложили ввести в России новую норму — отмену штрафов, полученных водителями из-за дорожных ям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев к премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Новая норма будет включать автоматическую отмену штрафов, если нарушение ПДД было допущено из-за дорожной ямы, повлиявшей на поведение водителя", — говорится в документе.
Что предлагают депутаты
С инициативой выступили Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев. По их мнению, законопроект позволит восстановить баланс между формальным соблюдением правил и здравым смыслом. Водители, оказавшиеся в сложных дорожных условиях из-за плохого покрытия, не должны нести наказание за вынужденные манёвры.
Парламентарии считают, что данная мера поможет повысить доверие граждан к системе дорожного контроля и снизить социальную напряжённость, связанную с качеством дорог и работой камер фотовидеофиксации.
Как это может работать
Идея депутатов заключается в том, чтобы при фиксации нарушения камеры или инспектором ГИБДД учитывать состояние дорожного покрытия. Если водитель, например, объехал глубокую яму и при этом временно выехал за стоп-линию, пересёк сплошную или частично выехал на встречную полосу, штраф должен быть автоматически аннулирован.
Для этого планируется разработать механизм подтверждения обстоятельств - например, через фото- или видеоматериалы, данные дорожных служб и геолокацию дефекта покрытия.
Почему инициатива важна
Состояние российских дорог остаётся одной из самых обсуждаемых проблем. По данным общественных организаций, ежегодно тысячи водителей сталкиваются с повреждениями машин из-за ям, выбоин и разрушенного асфальта.
В то же время автоматические камеры не различают, почему водитель нарушил - сознательно или вынужденно. В итоге человек может получить штраф даже за попытку избежать аварийной ситуации.
Депутаты отмечают, что формальный подход к применению штрафов подрывает доверие к контролирующим органам и вызывает ощущение несправедливости у автомобилистов.
Примеры типичных ситуаций
-
Водитель резко объезжает яму на перекрёстке и пересекает стоп-линию — камера фиксирует нарушение.
-
Машина отклоняется от полосы, чтобы не попасть в выбоину, и на короткое время пересекает сплошную.
-
Автовладелец выезжает на встречную полосу, объезжая участок разрушенного асфальта.
В каждом из этих случаев, по замыслу законопроекта, штраф должен быть отменён автоматически, если факт наличия ямы подтверждён.
Возможные механизмы реализации
• Интеграция данных дорожных служб с базой ГИБДД: камеры смогут "видеть" зарегистрированные дефекты и исключать нарушения на этих участках.
• Сервис для подачи жалобы онлайн: водитель сможет приложить фото или видео с указанием координат.
• Проверка независимыми экспертами или региональными центрами контроля дорог.
Такой подход позволит защитить добросовестных автомобилистов, не нарушающих правила намеренно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорировать дефект и продолжать движение по повреждённому участку.
• Последствие: риск повреждения подвески и аварийной ситуации.
• Альтернатива: безопасный объезд ямы с фиксацией манёвра на видеорегистратор.
• Ошибка: не оспаривать штраф, полученный в зоне дорожных дефектов.
• Последствие: потеря денег и накопление "лишних" нарушений.
• Альтернатива: направить жалобу через Госуслуги или портал ГИБДД, приложив доказательства.
А что если идею поддержат?
Если инициатива будет принята, водители получат законное право на пересмотр штрафа, если нарушение произошло из-за состояния дороги. Это создаст прецедент более гибкого подхода к ПДД - когда учитываются реальные обстоятельства, а не только формальные признаки.
Кроме того, законопроект может стимулировать региональные власти быстрее устранять дорожные дефекты, ведь каждый подтверждённый случай ямы фактически станет поводом для отмены штрафа.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Снижение числа несправедливых штрафов
|Возможны злоупотребления со стороны водителей
|Повышение доверия к системе ГИБДД
|Сложность технической реализации автоматической проверки
|Мотивация для дорожных служб быстрее устранять дефекты
|Необходимость дополнительных расходов на контроль
|Повышение безопасности — меньше риск аварий из-за ям
|Вероятность спорных ситуаций при доказательстве
Часто задаваемые вопросы
Как водитель сможет доказать, что нарушение произошло из-за ямы?
Предполагается использование фото- и видеозаписей с регистратора или смартфона, а также данных дорожных служб.
Отменят ли уже выписанные штрафы?
Если закон вступит в силу, это может касаться только новых случаев, но порядок пересмотра старых дел пока не уточняется.
Кто будет оценивать глубину и опасность ямы?
Возможно создание независимой комиссии при региональных ГИБДД или использование автоматизированных дорожных систем.
Не приведёт ли это к хаосу на дорогах?
Нет, речь идёт не о разрешении нарушать, а о защите водителей, вынужденных отклоняться от ПДД ради безопасности.
Когда инициативу могут рассмотреть?
Документ направлен в правительство, и обсуждение может начаться в 2026 году.
Мифы и правда
Миф: закон позволит оправдать любые нарушения.
Правда: отмена штрафа возможна только при подтверждённом факте дорожной ямы.
Миф: это снизит дисциплину водителей.
Правда: напротив, инициатива направлена на восстановление справедливости в исключительных ситуациях.
Миф: камеры не смогут учитывать состояние дороги.
Правда: современные системы видеоаналитики позволяют интегрировать данные о покрытии и погоде.
Исторический контекст
Проблема качества российских дорог обсуждается уже десятилетиями. По данным Росстата, около 38% дорог общего пользования не соответствуют нормативным требованиям. Ещё в 2010-х годах общественные организации предлагали создавать реестры дефектов покрытия, но эти данные не использовались при рассмотрении штрафов.
Инициатива "Новых людей" может стать первым шагом к взаимосвязанной системе контроля, где качество дорог напрямую влияет на оценку действий водителя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru