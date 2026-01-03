Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Камера видеонаблюдения
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 21:58

На этом участке легко нарваться сразу на два штрафа — и многие узнают об этом постфактум

Водитель может получить два штрафа с камер, если нарушения зафиксированы в разное время — naavtotrasse.ru

Системы автоматической фиксации нарушений давно стали привычной частью дорожной реальности, но вместе с этим у водителей появляется всё больше вопросов. Один из самых частых — можно ли получить сразу два штрафа за одно и то же нарушение, если его зафиксировали камеры. Подобные ситуации действительно встречаются и вызывают споры. Разобраться в нюансах помогает правоприменительная практика. Об этом рассказало издание naavtotrasse.ru.

Когда возникает риск двойного штрафа

На загруженных трассах нередко одновременно работают разные комплексы фиксации. Речь идёт, например, о стационарной камере и мобильной системе, установленной на патрульном автомобиле. Если обе зафиксируют превышение скорости на одном и том же участке дороги практически в одно и то же время, водителю могут прийти два постановления.

С юридической точки зрения ключевым фактором становится совпадение обстоятельств. Если место и время нарушения идентичны, речь идёт об одном событии. В таких случаях водитель вправе обжаловать повторный штраф, указав, что наказание уже было назначено ранее. Подобные вопросы всё чаще возникают на фоне расширения автоматического контроля, включая ситуации, когда камеры начнут фиксировать езду без ОСАГО в 2026 году.

Что говорит закон и как это работает на практике

КоАП РФ прямо запрещает привлекать к административной ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Это правило действует независимо от того, сколько камер зафиксировали ситуацию. Главное — доказать, что речь идёт об одном эпизоде, а не о разных фактах нарушения.

Если же фиксация произошла с разницей во времени или на разных участках дороги, каждое превышение скорости будет считаться самостоятельным. Именно поэтому за одну поездку водитель может получить сразу несколько штрафов — формально нарушения будут разными, даже если они совершены в течение короткого промежутка времени. Аналогичный подход применяется и в других ситуациях, когда автоматические комплексы фиксируют разные действия водителя, включая случаи, когда объезд ДТП по обочине может привести к штрафу.

Отдельные исключения и будущие изменения

Существуют и особые случаи. Например, за отсутствие действующего полиса ОСАГО штраф может быть выписан только один раз в сутки, независимо от того, сколько раз автомобиль попал в объектив камер. Такой подход уже закреплён на практике и постепенно автоматизируется.

Ожидается, что в дальнейшем системы фиксации будут точнее учитывать подобные ограничения. Это должно сократить число спорных ситуаций и снизить нагрузку на водителей, которым сейчас приходится самостоятельно доказывать повторность штрафа.

