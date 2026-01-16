Камеры на дорогах начнут видеть больше — водителей ждет неприятный сюрприз

В России вновь обсуждают расширение возможностей дорожных камер, и тема уже вызвала активное обсуждение среди автомобилистов. Речь идёт о комплексах фотовидеофиксации, работа которых на дорогах с выделенными полосами сейчас формально ограничена. Законодатели считают, что действующие нормы мешают использовать технический потенциал таких систем полностью. Об этом сообщает Autonews.ru.

Почему камеры контролируют не всю дорогу

На дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта камеры сегодня фиксируют нарушения только в пределах "автобусной" полосы. Такое ограничение закреплено в статье 22.1 федерального закона № 257-ФЗ и действует с 1 сентября 2024 года, когда вступили в силу обновлённые правила установки средств фотовидеофиксации.

Согласно этим требованиям, камеры разрешено размещать на выделенных полосах, аварийно-опасных участках и перекрёстках с высокой концентрацией ДТП. При этом устройства нельзя ставить слишком близко друг к другу, а один участок дороги не должен одновременно контролироваться несколькими комплексами. В результате автоматическая фиксация работает выборочно, хотя технически камеры способны "видеть" всю проезжую часть. На практике это уже вызывало вопросы о том, как именно применяется фиксация и могут ли водители получать два штрафа с камер в разных дорожных ситуациях.

Суть инициативы Совета Федерации

С инициативой изменить существующий порядок выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Подготовленный законопроект направлен в правительство для получения заключения. Документ предлагает исключить из закона формулировку, которая ограничивает контроль исключительно рамками выделенной полосы.

"Несмотря на то что средства фиксации позволяют обеспечивать контроль всей ширины дороги, их функционал с учётом действующей редакции закона не может быть использован в полном объёме", — говорится в пояснительной записке.

По мнению сенатора, такая норма создаёт условия, при которых водитель может избежать административной ответственности за нарушения вне автобусной полосы. В качестве примера приводится ситуация в Санкт-Петербурге, где часть стационарных комплексов была переведена в ограниченный режим, что отразилось на количестве вынесенных постановлений.

Мнения экспертов и возможные последствия

Автоюристы отмечают, что поправки прежде всего устраняют правовую нестыковку. Лев Воропаев указывает, что современные камеры способны фиксировать широкий перечень нарушений по всей проезжей части — от проезда на запрещающий сигнал светофора до пересечения стоп-линии. При этом речь идёт не о расширении полномочий, а о приведении закона в соответствие с возможностями техники.

Однако звучат и критические оценки. Представитель Общественной палаты Александр Холодов считает, что чрезмерное регулирование может привести к росту затрат на обслуживание камер без заметного эффекта для безопасности. Он подчёркивает, что основная статья расходов связана не с самими устройствами, а с их подключением и инфраструктурой.

Скептически к инициативе относится и автоюрист Сергей Смирнов. По его мнению, расширение зоны контроля приведёт прежде всего к росту числа штрафов, тогда как влияние на аварийность остаётся под вопросом. В этом контексте он напоминает, что ужесточение контроля уже сопровождалось повышением штрафов за превышение скорости, но прямая связь с улучшением дорожной ситуации прослеживается не всегда.

В итоге эксперты сходятся в том, что в случае принятия поправок камеры смогут фиксировать больше нарушений без установки дополнительного оборудования. Однако реальный эффект для безопасности будет зависеть не от количества штрафов, а от качества организации движения и понятных для водителей правил.