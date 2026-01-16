Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:28

Квашеная капуста по бабушкиному рецепту — вкус детства, от которого сносит крышу

Квашеную капусту приготовили с фасолью и картофелем — La Cucina Italiana

Этот рецепт квашеной капусты — не просто набор шагов, а живая память о доме, семье и неторопливой кухне, где вкус всегда был важнее моды. Он передаётся не по кулинарным книгам, а через привычки, запахи и точное чувство меры. Именно так готовила квашеную капусту бабушка Анна — просто, уверенно и без компромиссов. Об этом сообщает La Cucina Italiana.

Квашеная капуста как часть семейной истории

Готовить квашеную капусту меня научила бабушка Анна, родом из Истрии, где ферментированные овощи всегда были частью повседневной кухни. В этом регионе, как и в соседнем Триесте, квашеную капусту называют capuzi garbi — это та же капуста, но с характером и ярко выраженной кислотностью. В нашей семье она появлялась на столе регулярно и чаще всего в виде густого супа, который во Фриули и Истрии известен под названием jota.
На первый взгляд блюдо кажется элементарным, но за этой простотой скрывается тонкий баланс вкусов. Малейшая ошибка с кислотой или жиром — и результат уже не тот. Бабушка Анна это знала и никогда не допускала приблизительности, особенно на кухне.

Откуда появился суп jota

История capuzi garbi уходит в Центральную Европу, где квашеную капусту изначально заготавливали как способ сохранить овощи на зиму. Подобные блюда встречаются во многих региональных кухнях, где фасоль и копчёности служили основой сытных повседневных супов — по логике и духу они близки балканским рагу вроде сербского пасуля.
Триест и Пула, находясь на перекрёстке культур и торговых путей, быстро приняли квашеную капусту и сделали её частью локальной гастрономии. Название "capuzi garbi" буквально означает "кислая капуста" — без языковых усложнений и лишних украшений. Суп jota известен как минимум с XV века и изначально считался едой простых людей, где ценились доступность и насыщенность.

Как готовила бабушка Анна

Версия бабушки Анны отличалась строгой логикой и минимализмом. Она использовала уже готовую ферментированную квашеную капусту, немного масла, лавровый лист, тмин и воду или бульон. Всё это медленно томилось под крышкой до мягкости и насыщенного аромата. Особое внимание она уделяла качеству самой капусты и условиям её хранения — от этого напрямую зависели вкус и текстура блюда, что подтверждают и современные советы по хранению квашеной капусты.
Финальным аккордом становились фасоль пинто, картофель и небольшой кусок копчёного бекона. В итоге получалось блюдо с выразительной, но не агрессивной кислотностью, которое легко сочеталось с колбасами, картофелем в tecia и плотным деревенским хлебом.

"Capuzi garbi — демократы: они подходят ко всему, кроме тех, кто не умеет их готовить", — говорила хозяйка кухни Анна.

Рецепт квашеной капусты бабушки Анны

Для приготовления понадобятся простые и понятные продукты, доступные в любое время года. Основу составляют квашеная капуста, фасоль, картофель и копчёности, которые дают глубину вкуса.
Процесс начинается с фасоли: её замачивают накануне, затем отваривают до мягкости с лавровым листом. После этого добавляют крупно нарезанный картофель и доводят до готовности. Отдельно обжаривают чеснок, бекон и квашеную капусту, аккуратно соединяя всё в одной кастрюле. В самом конце блюдо приправляют солью, перцем и тмином, не перебивая естественную кислотность.
По желанию можно добавить сосиски или колбасу, сделав блюдо более сытным. В современной интерпретации к такому супу нередко подают чайный гриб, который гармонично поддерживает ферментированные ноты.

Квашеная капуста по этому рецепту — пример того, как простая еда становится частью культурной памяти. Она не требует сложных техник, но учит вниманию к деталям и уважению к продуктам. Именно поэтому такие блюда продолжают готовить из поколения в поколение, сохраняя вкус дома даже спустя годы.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.

