Вековые традиции в сетях закона: старые способы добычи рыбы на Амуре уйдут в прошлое из-за новых норм

В Комсомольске-на-Амуре состоялось заседание рабочей группы, посвященное регулированию традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера. В 2025 году на государственном уровне были приняты поправки в отраслевое законодательство, которые вступят в полную силу с 2027 года. Ключевые изменения коснутся порядка получения разрешений и расчета квот для физических лиц из профильного реестра. На встрече краевые власти обсудили с общественниками новые условия вылова и логистические сложности, с которыми сталкиваются жители удаленных поселков Хабаровского края.

Новации в рыболовном праве

С 2027 года для представителей народов Севера вводится новый алгоритм доступа к водным биоресурсам. Граждане, состоящие в Реестре Федерального агентства по делам национальностей, смогут осуществлять вылов либо строго по установленным реестровым нормам, либо на основании персональной заявки. Основная задача такого подхода — сделать вылов прозрачным и обоснованным с точки зрения состояния популяции рыб в бассейнах рек.

Чиновники подчеркнули, что грядущие изменения направлены на балансировку интересов. Объемы вылова теперь будут вычисляться исходя из данных научных институтов о фактических запасах рыбы. Таким образом, личное потребление должно стать максимально рациональным и соответствовать текущему экологическому статусу водоемов, что исключит чрезмерную добычу ресурсов.

Введение этих мер требует от участников процесса глубокого понимания новых регуляторных рамок. Законодатели стремятся уйти от хаотичного освоения рек, переводя традиционное рыболовство в правовое поле, одинаково понятное для органов контроля и для представителей коренных народностей.

Распределение квот и логистика

Одной из наиболее острых тем, поднятых в ходе обсуждения в Комсомольске-на-Амуре, стало соотношение долей вылова. Общественники выразили обеспокоенность тем, что объемы для коренных народов зачастую оказываются лимитированы в пользу промышленного сектора, что негативно сказывается на традиционном укладе жизни.

В ответ представители регионального правительства разъяснили действующую очередность. При планировании путины приоритет отдается именно традиционному рыболовству, за которым следуют любительское рыболовство и только затем — коммерческие предприятия, получающие остаточные квоты. Такая иерархия, по мнению властей, защищает базовые интересы северных народов.

"Муниципальное управление в таких вопросах строится на поиске тонкого баланса между защитой уникальных традиций и современными нормами охраны природы. Важно не просто распределить квоты, а создать предсказуемые условия, где каждый участник процесса понимает свои права и обязанности. Региональное развитие невозможно без учета мнения тех, кто веками живет в гармонии с местными экосистемами. Мы внимательно следим за тем, чтобы диалог между властью и общинами оставался конструктивным, особенно в преддверии вступления в силу новых правил в 2027 году" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Отдельный блок вопросов касался доступа к рекам для жителей удаленных сел, например, поселка Солнечный. Расстояние до ближайших пригодных для рыбалки водоемов, таких как Горин или Амгунь, достигает сотен километров. Жителям разъяснили, что для решения подобных логистических задач целесообразно использовать утвержденные экспедиционные маршруты, которые позволяют осуществлять легальный вылов в установленных границах.

Социальный аспект и адаптация

Помимо рыбопромысловой повестки, участники встречи уделили внимание сохранению языков, самобытной культуры и правилам традиционной охоты. Новые правовые реалии требуют от коренных народов перестройки образа жизни, что неизбежно порождает дополнительные административные хлопоты. Власти подчеркнули важность системного подхода, способного защитить интересы всех сторон.

Комплекс мер, рассматриваемых в рамках рабочей группы, нацелен на долгосрочную перспективу. Сокращение разночтений в законах должно упростить жизнь самих коренных народов, предоставляя им четкий правовой статус. Взаимодействие между научными институтами и жителями позволяет точнее прогнозировать объемы ресурсов, избегая дефицита рыбы в будущие сезоны.

Итогом встречи стало осознание того, что адаптация к регламентированному рыболовству требует времени и глубокой информационной работы. Предоставление доступа к разъяснениям по реестру должно сгладить переход на новые рельсы к 2027 году. Власти продолжат мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возникающие в ходе путины запросы местного населения.