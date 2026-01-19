Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Засохшие верхушки традесканции
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Иван Трухин Опубликована сегодня в 21:07

Традесканция пустеет у основания, а концы сохнут: причина не в поливе — и это удивляет

Традесканция сохнет на концах из-за истощения длинных плетей – Джанлука Гримальди

Кончики традесканции редко сохнут "вдруг": чаще это медленный сигнал о том, что растение давно живёт на автопилоте и истощается. Сначала появляются длинные, тонкие плети, затем они начинают терять упругость, и именно дальние участки страдают первыми — туда хуже доходит питание. Похоже на ситуацию, когда зелёный вид ещё держится, но внутренний ресурс уже на исходе. Об этом сообщает Джанлука Гримальди.

Почему традесканция "пустеет" у основания

Самая частая причина — не столько полив или освещение, сколько отсутствие регулярного обновления. Традесканция по природе ползучая: если её долго не трогать, нижняя часть побегов постепенно грубеет и становится "деревянистой". Основание перестаёт активно давать свежую зелень, а рост смещается на концы, которые вытягиваются и становятся уязвимыми.

Когда баланс нарушен, циркуляция сока ухудшается: ткани истончаются, плети теряют силу и могут подсыхать либо ломаться без очевидных ошибок ухода. В этот момент кажется, что всё в порядке — ведь растение ещё зелёное, — но реальная проблема уже запущена.

Когда внешне всё хорошо, но растение уже страдает

Есть несколько тихих признаков, по которым можно понять, что традесканция "держится на запасах". Листья становятся мельче, окраска — менее насыщенной, побеги удлиняются, но не утолщаются, а сами ткани кажутся более хрупкими. Это ещё не критическое состояние, однако ждать полного высыхания плетей — плохая стратегия: тогда восстановление будет дольше, а декоративность заметно просядет.

Важно уловить момент, когда растение просит не лечения, а перезагрузки. И чем раньше это сделать, тем быстрее традесканция вернётся к плотной, "пышной" форме.

Как остановить подсыхание плетей

Самое эффективное вмешательство — смелая обрезка. Сухие и чрезмерно вытянутые побеги лучше укоротить без сожаления, даже если придётся убрать значительную часть длины. Такой шаг запускает то, чего не хватало: образование новых боковых побегов именно от основания, а значит — возвращение густоты.

Срезанные здоровые части можно использовать как посадочный материал: традесканция легко укореняется, поэтому черенки реально подсадить в тот же горшок, чтобы быстрее "уплотнить" куст. После обрезки полезно дать растению несколько дней более сдержанного полива, чтобы свежие срезы не испытывали лишней нагрузки и не повышался риск проблем от избытка влаги.

Как сделать так, чтобы ветви всегда были густыми

Профилактика строится на простом принципе: традесканцию нужно регулярно омолаживать. Это не тот вид, который красиво живёт годами без вмешательств. Периодическое прищипывание и обрезка сохраняют ткани молодыми, поддерживают нормальное питание побегов и не дают основанию рано "одеревенеть".

Ещё один фактор — грунт. Слишком маленький горшок и истощённый субстрат усиливают вытягивание и слабость плетей. Поэтому время от времени стоит обновлять почву или пересаживать растение, оставляя лучшие черенки: так традесканция остаётся компактной, живой и декоративной.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

