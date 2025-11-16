Битва за имя: Hugo Boss лишил челябинский бизнес женских амбиций и заставил сменить вывеску

В Челябинске разгорелся скандал вокруг известного немецкого бренда Hugo Boss и местной компании Whos the boss, выпускающей женские изделия. Немцы обвинили российский бизнес в недобросовестной конкуренции и введении потребителей в заблуждение из-за созвучного названия — и выиграли суд.

Как развивался спор

В сентябре 2025 года Hugo Boss подал сразу пять исков в арбитражные суды России, настаивая, что название Whos the boss может ассоциироваться у покупателей с известным мировым брендом. По мнению истца, клиенты могли ошибочно считать, что покупают продукцию Hugo Boss.

Примечательно, что челябинская фирма еще в 2023 году зарегистрировала свой товарный знак в Роспатенте, но это не спасло её в суде.

Последствия: ребрендинг и финансовые потери

12 ноября решение суда вступило в силу. Теперь Whos the boss обязаны провести ребрендинг — это значит, им придётся менять название, тратить средства на новую айдентику и повторно завоёвывать доверие аудитории.

Кроме того, по итогам ряда дел ответчикам по всей России присудили выплатить Hugo Boss в общей сложности 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исторический контекст бренда

Интересный факт: сам бренд Hugo Boss был основан в 1923 году, а в 1930-х компания выпускала униформу для гитлерюгенда и гитлеровцев — об этом также напомнили некоторые российские СМИ в контексте иска.