Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток судьи
Молоток судьи
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:27

Битва за имя: Hugo Boss лишил челябинский бизнес женских амбиций и заставил сменить вывеску

Российская фирма Whos the boss выплатит 270 тысяч за товарный знак — арбитражный суд

В Челябинске разгорелся скандал вокруг известного немецкого бренда Hugo Boss и местной компании Whos the boss, выпускающей женские изделия. Немцы обвинили российский бизнес в недобросовестной конкуренции и введении потребителей в заблуждение из-за созвучного названия — и выиграли суд.

Как развивался спор

В сентябре 2025 года Hugo Boss подал сразу пять исков в арбитражные суды России, настаивая, что название Whos the boss может ассоциироваться у покупателей с известным мировым брендом. По мнению истца, клиенты могли ошибочно считать, что покупают продукцию Hugo Boss.
Примечательно, что челябинская фирма еще в 2023 году зарегистрировала свой товарный знак в Роспатенте, но это не спасло её в суде.

Последствия: ребрендинг и финансовые потери

12 ноября решение суда вступило в силу. Теперь Whos the boss обязаны провести ребрендинг — это значит, им придётся менять название, тратить средства на новую айдентику и повторно завоёвывать доверие аудитории.
Кроме того, по итогам ряда дел ответчикам по всей России присудили выплатить Hugo Boss в общей сложности 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

Исторический контекст бренда

Интересный факт: сам бренд Hugo Boss был основан в 1923 году, а в 1930-х компания выпускала униформу для гитлерюгенда и гитлеровцев — об этом также напомнили некоторые российские СМИ в контексте иска.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщины в командировках чаще посещают музеи и достопримечательности — аналитики вчера в 2:26
Командировка — не только работа: как челябинцы превращают деловые поездки в приключение

Мужчины и женщины по-разному проводят свободное время в командировках: кто-то выбирает музеи, а кто-то — номер в отеле. Какие ещё интересные различия выявило исследование?

Читать полностью » LADA Granta заняла первое место среди новых авто в Челябинской области — исследование вчера в 1:17
Авто, которые не подводят: как челябинцы выбирают железных друзей

Какие автомобили стали самыми популярными у жителей Челябинской области летом 2025 года? Неожиданные фавориты и новые тенденции — всё, что важно знать автолюбителям региона.

Читать полностью » Риск дефицита жилья к 2027 году связан с отсутствием новых строек — ЭНКО вчера в 0:27
Рекорды по жилью скрывают ловушку: почему Урал рискует остаться без новостроек уже через два года

Рекордные объёмы ввода жилья сегодня могут обернуться дефицитом уже к 2027 году: эксперты предупреждают о риске, если не появятся новые проекты.

Читать полностью » Тюменская область получила две федеральные награды за цифровизацию — Минцифры РФ 15.11.2025 в 23:26
Три года в тройке лидеров: что Тюмень делает с цифрами такого, что другие только завидуют

Тюменская область вновь признана одной из самых цифровых в стране: две федеральные награды, новые проекты и лидерство в рейтинге цифровой трансформации.

Читать полностью » На Scan Awards в Красноярске Екатеринбург получил несколько престижных наград — организаторы премии 15.11.2025 в 22:26
Когда река поёт, а скульптура звучит: Екатеринбург взрывает арт-сцену благодаря художникам

В Красноярске неожиданно ярко проявили себя художники из Екатеринбурга: интригующие проекты, новые имена и грани искусства на Scan Awards. Кто же стал героями премии?

Читать полностью » На Горе Белой открыли пять горнолыжных трасс для катания — администрация курорта 15.11.2025 в 21:19
Не горы, а магнит для туристов: как один подъёмник меняет всё представление о зимнем отдыхе на Урале

Погрузитесь в атмосферу уральской зимы — узнайте, где и как провести незабываемые каникулы, чтобы получить максимум эмоций и новых впечатлений.

Читать полностью » В Челябинске на 7,5% увеличился спрос на автомобили, лидируют LADA и Solaris — Авито Авто 14.11.2025 в 22:47
Челябинцы в поисках новых авто: какие марки и модели доминируют этой осенью

В Челябинске спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 7,5%. Какие модели стали самыми популярными среди жителей региона?

Читать полностью » В Екатеринбурге цирк переживает масштабную реконструкцию, открытие в 2027 году — администрация 14.11.2025 в 21:37
Цирк Екатеринбурга становится современным: обновление для зрителей и артистов, которое перевернёт шоу

В Екатеринбурге завершается реконструкция цирка, который изменится до неузнаваемости. Что нового будет в обновленном здании, которое откроется в 2027 году?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тепловентиляторы и предпусковые подогреватели ускоряют прогрев салона — автомеханик
Садоводство
Гном Отчаянный отлично растёт на балконе благодаря компактным размерам куста — Марина Кравченко
Еда
Творожно-овощные кексы готовятся с сыром и яйцом — повар
Садоводство
Огородники зафиксировали вред глубокой перекопки осенью
Туризм
Температура в глубинке Карелии зимой опускается до минус 25 — синоптики
Питомцы
Плющ во дворах создаёт укрытия для клещей и опасность для питомцев — ветеринары
Еда
Маринованные шампиньоны усиливают вкус классического салата с курицей — шеф-повар
ПФО
Пенза заняла 71-е место по уровню зарплат в России — аналитики ria.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet