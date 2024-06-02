В 2025 году в России начнется серийное производство беспилотного мини-трактора без кабины, разработанного компанией Cognitive Pilot. Этот роботизированный трактор может выполнять различные сельскохозяйственные задачи, такие как посев, культивация и опрыскивание, благодаря встроенным технологиям искусственного интеллекта и датчикам, обеспечивающим безопасное передвижение и обход препятствий.
Трактор также анализирует данные о состоянии растений и почвы, помогая фермерам оптимизировать процессы и экономить ресурсы. Устройство обладает повышенной надежностью и требует меньше расходов на обслуживание.
Трактор, разработанный и производимый в Томске, имеет мощность 30 лошадиных сил и может двигаться со скоростью от 5 до 20 км в час, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Fruitman cz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Стамбуле обрушился четырёхэтажный дом, один человек погиб
В Стамбуле по непонятным причинам обрушился четырёхэтажный дом. Семь жителей удалось спасти, один погиб, сообщает телеканал Ahaber со ссылкой на пожарную службу.
Бразильский турист на Бали устроил дебош в кафе после запрета на курение в помещение
На острове Бали иностранный турист, гражданин Бразилии, устроил дебош в кафе после того, как ему запретили курить в помещении. Сначала он вел себя спокойно, но после замечания о курении стал разрушать оборудование и нападать на персонал.
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре, ливне и граде в ближайшие часы
В Москве ожидаются ливень, град и сильный ветер до 17 м/с.
В России снизилась стоимость на FAW Bestune T55: теперь цена начинается от 2 261 000 рублей
Китайская компания FAW снизила цены на кроссоверы Bestune T55 в России на 150 000 рублей. Новая стартовая цена модели в комплектации Beyond составляет 2 261 000 рублей.