В 2025 году в России начнется серийное производство беспилотного мини-трактора без кабины, разработанного компанией Cognitive Pilot. Этот роботизированный трактор может выполнять различные сельскохозяйственные задачи, такие как посев, культивация и опрыскивание, благодаря встроенным технологиям искусственного интеллекта и датчикам, обеспечивающим безопасное передвижение и обход препятствий.

Трактор также анализирует данные о состоянии растений и почвы, помогая фермерам оптимизировать процессы и экономить ресурсы. Устройство обладает повышенной надежностью и требует меньше расходов на обслуживание.

Трактор, разработанный и производимый в Томске, имеет мощность 30 лошадиных сил и может двигаться со скоростью от 5 до 20 км в час, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Fruitman cz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)