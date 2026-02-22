Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
© toyota.com by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:05

Toyota Yaris Cross Hybrid показал расход ниже заявленного — гибрид удивил цифрами на тесте

Новый Toyota Yaris Cross ещё не успел доехать до дилеров, а очередь на него уже растянулась на месяцы. Главный интерес вызывает гибридная версия: покупатели ждут от неё экономичности без компромиссов по динамике и комфорту. Тест показал, что ставка на гибрид действительно работает, но не во всём. Об этом сообщает Autoesporte.

Почему Yaris Cross Hybrid считают ключевой новинкой

Yaris Cross стал первым компактным кроссовером с полностью гибридной установкой (HEV) и flex-двигателем, то есть адаптированным под местные виды топлива. В линейке пять версий: базовые начинаются от 149 990 реалов, а протестированный вариант XRX Hybrid стоит 189 990 реалов. На фоне главного соперника Honda WR-V, который заметно дешевле, Toyota пытается оправдать разницу технологией и оснащением.

Двигатель и ощущения за рулём

Силовая установка XRX Hybrid объединяет атмосферный 1,5-литровый мотор, работающий по циклу Аткинсона, и электромотор. Суммарная мощность заявлена на уровне 111 л. с., батарея — 0,7 кВт·ч (литий-ионная), коробка — e-CVT трансаксельного типа. В практических замерах разгон 0-100 км/ч занял 11 секунд — это чуть быстрее, чем у WR-V в тестах издания, и эффект во многом даёт старт на элект тяге с мгновенным моментом.

При этом характер машины остаётся "тойотовским": подвеска нацелена на комфорт, неровности она отрабатывает спокойно, а к дозировке педалей быстро привыкаешь. Но ждать тишины, как от электрифицированной модели, не стоит: при активном разгоне бензиновый двигатель звучит заметно, а на скорости добавляется шум ветра. В обгонах кроссовер тоже без спортивных амбиций: ускорение 80-120 км/ч заняло 8,3 секунды.

Расход топлива, торможение и практичность

Главный козырь версии Hybrid — экономичность. В моделировании городского цикла с кондиционером автомобиль показал 19,8 км/л на бензине, превысив омологацию Inmetro (17,9 км/л). На "трассе" результат составил 14,4 км/л, что немного ниже официальных 15,3 км/л. Запас хода на шоссе ограничивает небольшой бак на 36 литров: по расчётам издания получается около 518 км.

С торможением картина менее радужная: остановка со 100 км/ч потребовала 41,2 м — хуже, чем у WR-V в сравнении Autoesporte. В материале это связывают в том числе с большей массой гибридной версии.

Оснащение и спорные моменты в салоне

У топ-версии сильный набор опций: цифровая приборка, мультимедиа 10,1" с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, "климат", беспроводная зарядка, электронный стояночный тормоз. По безопасности заявлены шесть подушек, AEB, адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе уже в базе, а в дорогих комплектациях добавляются мониторинг слепых зон, передние парктроники и камера кругового обзора, пусть и со средним качеством картинки.

Претензии — к отделке: жёсткого пластика много для автомобиля почти за 190 тысяч реалов, а ощущение "премиальности" не дотягивает до цены. В итоге XRX Hybrid выглядит как рациональная покупка для тех, кто ставит на первое место расход, оснащение и репутацию марки, но готов мириться с шумом, нюансами торможения и не самой богатой отделкой.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Винил против полиуретана: одна ошибка при выборе защиты погубит ваш автомобиль за год вчера в 15:26

Узнайте, почему мощная струя воды на мойке опаснее дорожного гравия и как правильно проверить качество оклейки, чтобы не спровоцировать коррозию под дорогой «броней».

Читать полностью » Эффект бильярдного шара: руль вырывается из рук при торможении из-за опасной асимметрии сил вчера в 15:22

Когда нажатие на педаль тормоза превращается в борьбу с рулем, причина может скрываться в деталях, которые годами не привлекали вашего внимания.

Читать полностью » Технологический триллер в Китае: спящий на ходу автовладелец открыл новую эру тюремных сроков вчера в 15:12

Владелец технологичного авто попытался перехитрить систему контроля с помощью дешевой обманки, но вместо дома оказался в камере под надзором полиции.

Читать полностью » Бензин улетает в трубу: скрытые болезни мотора, которые заставляют машину жадно глотать топливо вчера в 9:45

Резкий рост аппетита машины часто указывает на биохимию неисправности. Узнайте, почему электроника начинает лить лишнее топливо и чем опасна самолечебная химия из сети.

Читать полностью » Новый BMW 520d Touring вышел на трассу — после 1 500 км вывод оказался жёстким для кроссоверов 20.02.2026 в 23:23

BMW 5 Series Touring доказал, что универсалы остаются серьёзным конкурентом внедорожникам благодаря управляемости и комфортной динамике.

Читать полностью » Стальной авторитет не ржавеет: японский лидер закрепился на вершине списка народных симпатий 20.02.2026 в 20:04

Исследование Sidorin Lab выявило драматические изменения в предпочтениях водителей. Пока старые лидеры укрепляют позиции, амбициозные новички теряют доверие.

Читать полностью » Зимний ветер перемен: как новые правила сделают покупку машины настоящим квестом 20.02.2026 в 19:35

Новые правила и кризис заставляют пересмотреть подход к покупке автомобиля: как выгодно выбрать кроссовер в 2026 году.

Читать полностью » Дорогой воздух на трассах: как статистика штрафов показывает вопиющую небрежность водителей 20.02.2026 в 19:25

В 2025 году дорожная полиция стала технологичным контролёром, наказывая невнимательных водителей дорогими штрафами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Овсяное молоко и банан творят чудо — веганские блины получаются пышными без яиц и молока: секрет в одной детали
Наука
Чёрная дыра разорвала звезду — и продолжает усиливать выброс спустя годы
Красота и здоровье
Розмарин и тимьян захватывают парфюмерию — травяные ароматы становятся главным трендом 2026 года
Садоводство
Листья выглядят здоровыми, но края чернеют — 7 причин, которые портят комнатные растения
Авто и мото
Toyota готовит смену поколения Yaris — компактный хэтчбек изменится сильнее, чем кажется
Спорт и фитнес
Отказалась от принципа "всё или ничего" — прогресс пошёл быстрее, чем при жёстких диетах
Туризм
Гонконг ослепляет небоскрёбами у бухты — но настоящий город раскрывается совсем не там
Красота и здоровье
Сильные духи вызывают головную боль — многослойное нанесение решает проблему иначе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet