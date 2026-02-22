Toyota Yaris Cross Hybrid показал расход ниже заявленного — гибрид удивил цифрами на тесте

Новый Toyota Yaris Cross ещё не успел доехать до дилеров, а очередь на него уже растянулась на месяцы. Главный интерес вызывает гибридная версия: покупатели ждут от неё экономичности без компромиссов по динамике и комфорту. Тест показал, что ставка на гибрид действительно работает, но не во всём. Об этом сообщает Autoesporte.

Почему Yaris Cross Hybrid считают ключевой новинкой

Yaris Cross стал первым компактным кроссовером с полностью гибридной установкой (HEV) и flex-двигателем, то есть адаптированным под местные виды топлива. В линейке пять версий: базовые начинаются от 149 990 реалов, а протестированный вариант XRX Hybrid стоит 189 990 реалов. На фоне главного соперника Honda WR-V, который заметно дешевле, Toyota пытается оправдать разницу технологией и оснащением.

Двигатель и ощущения за рулём

Силовая установка XRX Hybrid объединяет атмосферный 1,5-литровый мотор, работающий по циклу Аткинсона, и электромотор. Суммарная мощность заявлена на уровне 111 л. с., батарея — 0,7 кВт·ч (литий-ионная), коробка — e-CVT трансаксельного типа. В практических замерах разгон 0-100 км/ч занял 11 секунд — это чуть быстрее, чем у WR-V в тестах издания, и эффект во многом даёт старт на элект тяге с мгновенным моментом.

При этом характер машины остаётся "тойотовским": подвеска нацелена на комфорт, неровности она отрабатывает спокойно, а к дозировке педалей быстро привыкаешь. Но ждать тишины, как от электрифицированной модели, не стоит: при активном разгоне бензиновый двигатель звучит заметно, а на скорости добавляется шум ветра. В обгонах кроссовер тоже без спортивных амбиций: ускорение 80-120 км/ч заняло 8,3 секунды.

Расход топлива, торможение и практичность

Главный козырь версии Hybrid — экономичность. В моделировании городского цикла с кондиционером автомобиль показал 19,8 км/л на бензине, превысив омологацию Inmetro (17,9 км/л). На "трассе" результат составил 14,4 км/л, что немного ниже официальных 15,3 км/л. Запас хода на шоссе ограничивает небольшой бак на 36 литров: по расчётам издания получается около 518 км.

С торможением картина менее радужная: остановка со 100 км/ч потребовала 41,2 м — хуже, чем у WR-V в сравнении Autoesporte. В материале это связывают в том числе с большей массой гибридной версии.

Оснащение и спорные моменты в салоне

У топ-версии сильный набор опций: цифровая приборка, мультимедиа 10,1" с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, "климат", беспроводная зарядка, электронный стояночный тормоз. По безопасности заявлены шесть подушек, AEB, адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе уже в базе, а в дорогих комплектациях добавляются мониторинг слепых зон, передние парктроники и камера кругового обзора, пусть и со средним качеством картинки.

Претензии — к отделке: жёсткого пластика много для автомобиля почти за 190 тысяч реалов, а ощущение "премиальности" не дотягивает до цены. В итоге XRX Hybrid выглядит как рациональная покупка для тех, кто ставит на первое место расход, оснащение и репутацию марки, но готов мириться с шумом, нюансами торможения и не самой богатой отделкой.