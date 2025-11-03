Внимание владельцам Toyota и Lexus: миллион машин требуют срочного ремонта

Компания Toyota Motor объявила о массовом отзыве более 1,28 миллиона автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. Это решение касается нескольких моделей, включая популярные Toyota Voxy, RAV4, Prius, а также автомобили Lexus - RX350, RX450, LS500 и другие. В пресс-релизе автогиганта говорится о том, что недостатки в программе управления панорамным обзором могут привести к нарушению требований безопасности.

Причины отзыва

По информации компании, проблемы возникли из-за недостаточной проработки программы, отвечающей за управление панорамным обзором. При выполнении таких операций, как движение задним ходом сразу после запуска двигателя, изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться. Это, в свою очередь, может привести к снижению видимости и нарушению требований безопасности.

"Из-за недостаточной проработки программы управления панорамным обзором при выполнении таких операций, как движение задним ходом сразу после запуска двигателя, изображение пространства вокруг автомобиля может искажаться, что в свою очередь, может привести к несоблюдению требований безопасности", — говорится в пресс-релизе компании Toyota.

Какие автомобили подлежат отзыву?

Отзыву подлежат следующие модели:

Toyota Voxy Toyota RAV4 Toyota Prius Lexus RX350 Lexus RX450 Lexus LS500 Другие модели, попавшие в список, также будут отозваны для проведения необходимых технических корректировок.

Компания планирует провести необходимые работы бесплатно, чтобы устранить проблему с программным обеспечением и улучшить работу системы безопасности.

Что делать владельцам автомобилей?

Владельцам автомобилей, попавших под отзыв, рекомендуется обратиться в сервисные центры Toyota для проведения бесплатного обновления программного обеспечения. Это поможет устранить неисправности, связанные с панорамным обзором, и обеспечит соблюдение всех стандартов безопасности. Автовладельцы могут получить дополнительные инструкции и подробности о проведении работ в официальных сервисах.

Исторический контекст

Toyota регулярно проводит обновления и отзовы автомобилей, чтобы соответствовать строгим стандартам безопасности. Компания имеет долгую историю надежности и качества, и всегда активно реагирует на проблемы, возникающие с её автомобилями, чтобы сохранить репутацию надежного производителя.