Легенда тоже ломается: Toyota признала критический баг в своих лучших моделях
Компания Toyota вновь оказалась в центре внимания автопрома — японский концерн объявил о масштабной сервисной кампании. Из-за сбоя в программном обеспечении, отвечающем за работу системы кругового обзора, под отзыв попадают 1,28 миллиона автомобилей по всему миру. На первый взгляд, проблема кажется незначительной, но она напрямую связана с безопасностью водителей и пассажиров.
Какие модели затронуты
По данным Министерства транспорта Японии, под действие отзыва попали 42 модели, произведённые в период с сентября 2021 по сентябрь 2025 года. Среди них — популярные Toyota Voxy, RAV4, Prius, а также премиальные Lexus RX350, RX450 и LS500. В списке оказались и электромобили Subaru Solterra, созданные на совместной платформе Toyota и Subaru.
Суть неисправности
Проблема заключается в сбое программного обеспечения, управляющего панорамной системой обзора. При запуске двигателя или включении заднего хода изображение с камеры может искажаться, пропадать или зависать. В результате водитель временно теряет возможность видеть, что происходит позади машины.
Ситуация особенно опасна при парковке или манёврах в ограниченном пространстве — ошибка может привести к столкновению с пешеходами или другими автомобилями.
По информации японского Минтранса, было зарегистрировано 26 случаев, связанных с этим сбоем, однако к счастью, ни один из них не привёл к серьёзным последствиям.
Как Toyota решает проблему
Производитель намерен обновить программное обеспечение всех затронутых машин бесплатно. Владельцам автомобилей поступят уведомления с приглашением в дилерские центры, где специалисты проведут диагностику и установят новую версию софта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать уведомление о сервисной кампании.
-
Последствие: потеря изображения с камеры в момент парковки, риск столкновения.
-
Альтернатива: своевременно обновить программное обеспечение, бесплатно устранив неисправность.
-
Ошибка: попытка самостоятельного обновления через неофициальные источники.
-
Последствие: потеря гарантии и возможный сбой систем безопасности.
-
Альтернатива: использовать только официальные дилерские сервисы Toyota и Lexus.
Плюсы и минусы масштабных отзывов
|Плюсы
|Минусы
|Повышение доверия к бренду
|Временные неудобства для владельцев
|Предотвращение аварий и повреждений
|Возможные очереди в сервисах
|Бесплатное устранение проблем
|Репутационные риски для компании
|Контроль качества и анализ ошибок
|Расходы на организацию кампании
FAQ
Как узнать, попадает ли моя машина под отзыв?
Проверить VIN-номер на сайте Toyota Global или через официальный дилерский центр.
Могу ли я ездить до обновления?
Да, но при малейших сбоях камеры рекомендуется воздержаться от эксплуатации автомобиля в стеснённых условиях.
Будет ли отзыв влиять на гарантию?
Нет, обновление проводится бесплатно и не влияет на гарантийные обязательства производителя.
Мифы и правда
-
Миф: отзыв — это всегда признак ненадёжности марки.
Правда: отзывные кампании — стандартная практика крупных брендов. Они свидетельствуют не о слабости, а о прозрачности и ответственности компании.
-
Миф: обновление программного обеспечения можно сделать дома.
Правда: без дилерского оборудования это невозможно, а попытка может повредить систему.
-
Миф: проблемы касаются только японских машин.
Правда: отзывы затрагивают и американские, и европейские версии — сбой универсален.
