Легенда тоже ломается: Toyota признала критический баг в своих лучших моделях

Компания Toyota вновь оказалась в центре внимания автопрома — японский концерн объявил о масштабной сервисной кампании. Из-за сбоя в программном обеспечении, отвечающем за работу системы кругового обзора, под отзыв попадают 1,28 миллиона автомобилей по всему миру. На первый взгляд, проблема кажется незначительной, но она напрямую связана с безопасностью водителей и пассажиров.

Какие модели затронуты

По данным Министерства транспорта Японии, под действие отзыва попали 42 модели, произведённые в период с сентября 2021 по сентябрь 2025 года. Среди них — популярные Toyota Voxy, RAV4, Prius, а также премиальные Lexus RX350, RX450 и LS500. В списке оказались и электромобили Subaru Solterra, созданные на совместной платформе Toyota и Subaru.

Суть неисправности

Проблема заключается в сбое программного обеспечения, управляющего панорамной системой обзора. При запуске двигателя или включении заднего хода изображение с камеры может искажаться, пропадать или зависать. В результате водитель временно теряет возможность видеть, что происходит позади машины.

Ситуация особенно опасна при парковке или манёврах в ограниченном пространстве — ошибка может привести к столкновению с пешеходами или другими автомобилями.

По информации японского Минтранса, было зарегистрировано 26 случаев, связанных с этим сбоем, однако к счастью, ни один из них не привёл к серьёзным последствиям.

Как Toyota решает проблему

Производитель намерен обновить программное обеспечение всех затронутых машин бесплатно. Владельцам автомобилей поступят уведомления с приглашением в дилерские центры, где специалисты проведут диагностику и установят новую версию софта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать уведомление о сервисной кампании.

Последствие: потеря изображения с камеры в момент парковки, риск столкновения.

Альтернатива: своевременно обновить программное обеспечение, бесплатно устранив неисправность.

Ошибка: попытка самостоятельного обновления через неофициальные источники.

Последствие: потеря гарантии и возможный сбой систем безопасности.

Альтернатива: использовать только официальные дилерские сервисы Toyota и Lexus.

Плюсы и минусы масштабных отзывов

Плюсы Минусы Повышение доверия к бренду Временные неудобства для владельцев Предотвращение аварий и повреждений Возможные очереди в сервисах Бесплатное устранение проблем Репутационные риски для компании Контроль качества и анализ ошибок Расходы на организацию кампании

FAQ

Как узнать, попадает ли моя машина под отзыв?

Проверить VIN-номер на сайте Toyota Global или через официальный дилерский центр.

Могу ли я ездить до обновления?

Да, но при малейших сбоях камеры рекомендуется воздержаться от эксплуатации автомобиля в стеснённых условиях.

Будет ли отзыв влиять на гарантию?

Нет, обновление проводится бесплатно и не влияет на гарантийные обязательства производителя.

