Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota RAV4
Toyota RAV4
© www.toyota.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 20:58

Легенда тоже ломается: Toyota признала критический баг в своих лучших моделях

Toyota отзывает 1,28 миллиона автомобилей из-за сбоя системы кругового обзора

Компания Toyota вновь оказалась в центре внимания автопрома — японский концерн объявил о масштабной сервисной кампании. Из-за сбоя в программном обеспечении, отвечающем за работу системы кругового обзора, под отзыв попадают 1,28 миллиона автомобилей по всему миру. На первый взгляд, проблема кажется незначительной, но она напрямую связана с безопасностью водителей и пассажиров.

Какие модели затронуты

По данным Министерства транспорта Японии, под действие отзыва попали 42 модели, произведённые в период с сентября 2021 по сентябрь 2025 года. Среди них — популярные Toyota Voxy, RAV4, Prius, а также премиальные Lexus RX350, RX450 и LS500. В списке оказались и электромобили Subaru Solterra, созданные на совместной платформе Toyota и Subaru.

Суть неисправности

Проблема заключается в сбое программного обеспечения, управляющего панорамной системой обзора. При запуске двигателя или включении заднего хода изображение с камеры может искажаться, пропадать или зависать. В результате водитель временно теряет возможность видеть, что происходит позади машины.

Ситуация особенно опасна при парковке или манёврах в ограниченном пространстве — ошибка может привести к столкновению с пешеходами или другими автомобилями.

По информации японского Минтранса, было зарегистрировано 26 случаев, связанных с этим сбоем, однако к счастью, ни один из них не привёл к серьёзным последствиям.

Как Toyota решает проблему

Производитель намерен обновить программное обеспечение всех затронутых машин бесплатно. Владельцам автомобилей поступят уведомления с приглашением в дилерские центры, где специалисты проведут диагностику и установят новую версию софта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать уведомление о сервисной кампании.

  • Последствие: потеря изображения с камеры в момент парковки, риск столкновения.

  • Альтернатива: своевременно обновить программное обеспечение, бесплатно устранив неисправность.

  • Ошибка: попытка самостоятельного обновления через неофициальные источники.

  • Последствие: потеря гарантии и возможный сбой систем безопасности.

  • Альтернатива: использовать только официальные дилерские сервисы Toyota и Lexus.

Плюсы и минусы масштабных отзывов

Плюсы Минусы
Повышение доверия к бренду Временные неудобства для владельцев
Предотвращение аварий и повреждений Возможные очереди в сервисах
Бесплатное устранение проблем Репутационные риски для компании
Контроль качества и анализ ошибок Расходы на организацию кампании

FAQ

Как узнать, попадает ли моя машина под отзыв?
Проверить VIN-номер на сайте Toyota Global или через официальный дилерский центр.

Могу ли я ездить до обновления?
Да, но при малейших сбоях камеры рекомендуется воздержаться от эксплуатации автомобиля в стеснённых условиях.

Будет ли отзыв влиять на гарантию?
Нет, обновление проводится бесплатно и не влияет на гарантийные обязательства производителя.

Мифы и правда

  • Миф: отзыв — это всегда признак ненадёжности марки.
    Правда: отзывные кампании — стандартная практика крупных брендов. Они свидетельствуют не о слабости, а о прозрачности и ответственности компании.

  • Миф: обновление программного обеспечения можно сделать дома.
    Правда: без дилерского оборудования это невозможно, а попытка может повредить систему.

  • Миф: проблемы касаются только японских машин.
    Правда: отзывы затрагивают и американские, и европейские версии — сбой универсален.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Логотип не говорит о происхождении авто, страну сборки определяет VIN — эксперты сегодня в 12:41
Долго выбирал машину, сравнивал десятки моделей — но один знак в VIN всё решил за меня

Разбираем, чем марка отличается от модели, какие бренды сейчас реальнее купить в России и как не ошибиться между красивым логотипом и настоящими характеристиками.

Читать полностью » Эксперт Шагапов заявил, что старые автокресла теряют прочность и становятся опасны сегодня в 11:26
Привычная деталь в машине может стоить жизни: почему ISOFIX не всегда спасает

Как выбрать надёжное автокресло для ребёнка, какие модели признаны самыми безопасными и стоит ли покупать бустер — разбираемся в нюансах и сравниваем лидеров рынка.

Читать полностью » Шагапов отметил, что новые китайские автомобили выигрывают по гарантии и сервису сегодня в 10:17
Думал, возьму подержанный BMW и сэкономлю — теперь жалею о каждом рубле

Новый китайский или подержанный немецкий — что выбрать сегодня? Эксперт рассказал, какой вариант принесёт больше выгоды и спокойствия водителю.

Читать полностью » Чемпион ERC Мико Марчик проехал 2831 км на Skoda Superb без дозаправки сегодня в 9:26
Skoda Superb установила рекорд, но главный секрет кроется не в двигателе

Skoda Superb четвёртого поколения установила мировой рекорд, преодолев почти 3 000 километров без дозаправки. Как инженерам удалось добиться такого результата — в нашем материале.

Читать полностью » Исследование Kvdbil показало — Kia EV6 обогнала Tesla по стойкости аккумулятора сегодня в 8:27
Назван электромобиль, который пережил Tesla — неожиданное открытие года

Не Tesla, а Kia — лидер по долговечности аккумуляторов. Исследование показало, какие электромобили сохраняют заряд лучше всех и почему это важно для водителей.

Читать полностью » Эксперт SUVNews: в Европе дизельные авто всё чаще переводят на газ сегодня в 7:28
Установил газодизельную систему: как мне удалось сэкономить на топливе до 30%

Газодизельные системы становятся всё популярнее: они совмещают экономию и экологичность без потери мощности. Разбираем, какие авто работают на газе лучше других.

Читать полностью » Неправильный масляный фильтр ломается и деформирует двигатель сегодня в 6:54
После замены масла новый фильтр может вызвать утечку и износ мотора

Замена масляного фильтра может быть опасной, если выбрать неправильный вариант или установить его некорректно. Узнайте, как избежать проблем с мотором.

Читать полностью » Главный инженер Chery Group Ли Вэй заявил о разработке двигателя с КПД 48% сегодня в 6:38
Chery раскрыла технологию, способную продлить жизнь двигателям внутреннего сгорания

Китай снова удивляет автопром — инженеры Chery обещают бензиновый двигатель с рекордным КПД 48%. Почему это важно и как это изменит рынок гибридов?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Пыль действует на лак кузова как абразив и вызывает микротрещины
Культура и шоу-бизнес
Шарлиз Терон ведёт переговоры о главной роли в триллере "Тиран" для Amazon MGM Studios
Наука
Киддер: курганы Поверти-Пойнт построены эгалитарным обществом охотников-собирателей
Дом
Индукционные плиты признаны самыми безопасными и энергоэффективными — исследование рынка
Наука
Music and Medicine: музыка снижает дозы анестетиков во время лапароскопической холецистэктомии
Красота и здоровье
Греческий йогурт помогает дольше сохранять сытость и поддерживает рост мышц
Садоводство
Кандидат сельскохозяйственных наук Ганичкина поделилась рецептом хрустящих солёных огурцов
УрФО
В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet