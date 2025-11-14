Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Solomon203 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 1:23

Сломанные камеры и опасные двигатели: Toyota отзывает почти 400 тысяч авто в США

Toyota отзывает 126 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателями — NHTSA

В ноябре 2025 года Toyota объявила об отзыве 126 691 автомобиля в США, что стало еще одним случаем, когда компания вынуждена отзывать транспортные средства из-за потенциальных проблем с безопасностью. Операция была инициирована в ответ на обеспокоенность Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), которое выявило опасности, связанные с возможной неисправностью двигателей в некоторых моделях. Проблема оказалась связана с производственным мусором, который может попасть в двигатели и привести к их остановке, что, в свою очередь, угрожает безопасности водителей и пассажиров.

Причины отзыва автомобилей

Как пояснили в NHTSA, мусор, оставшийся после производства, может повлиять на работу двигателей, что вызывает их непредсказуемую остановку. Это становится причиной серьёзных неприятностей на дороге, поскольку внезапная остановка двигателя на высоких скоростях или в других сложных условиях может привести к аварии. Такие неисправности могут быть особенно опасными для водителей, которые не ожидают прекращения работы двигателя, а также для других участников дорожного движения.

Какие автомобили пострадали?

В списке отозванных моделей оказались автомобили марки Toyota, а также автомобили Lexus. Основная модель, затронутая отзывной кампанией, — это Toyota Tundra, популярный пикап, который часто используется для работы и перевозки тяжёлых грузов. Кроме того, в число отозванных попали также автомобили Lexus, которые могут быть связаны с подобными проблемами на производственных линиях.

История отзывных кампаний Toyota

Этот случай не стал единственным для Toyota в последние месяцы. Ранее компания уже отзывала более 390 тысяч автомобилей в США, когда было выявлено, что неисправность камеры заднего вида может привести к исчезновению изображения на экране. Это, в свою очередь, ухудшает видимость для водителей, что значительно увеличивает риск аварийных ситуаций.

Под отзыв попали такие модели, как Toyota Tundra и Sequoia. В обоих случаях проблемы касались одной и той же технической неисправности — камера заднего вида могла не работать должным образом, что снижало безопасность эксплуатации автомобилей. Toyota признала проблему и предложила клиентам бесплатные исправления в сервисных центрах.

Что делать владельцам автомобилей?

  1. Проверить статус своего автомобиля. Если ваш автомобиль попадает в список отзывных, производитель направит уведомление владельцам. Также можно проверить свой VIN-код на официальном сайте Toyota или в ближайшем автосервисе.

  2. Записаться в сервис. Как только вы получите уведомление или узнаете о том, что ваш автомобиль участвует в отзывной кампании, важно как можно быстрее записаться на ремонт в авторизованный сервисный центр. В случае с неисправностью двигателя или камеры заднего вида, Toyota обычно покрывает все расходы на исправление дефекта.

  3. Обратиться за компенсацией. Если автомобиль находится на гарантии или вам был причинён ущерб из-за дефекта, возможно, вы сможете получить компенсацию за утрату использования автомобиля или другие дополнительные расходы.

Плюсы и минусы отзывных кампаний Toyota

Плюсы Минусы
Бесплатные ремонты и исправления неисправностей Потеря времени на посещение сервиса
Повышение безопасности автомобилей Возможные задержки в ремонте
Ответственность компании перед клиентами Ожидание наличия запчастей в сервисе
Быстрое реагирование на дефекты производства Неудобства для владельцев в связи с отзывачными процедурами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Производственный мусор, оставшийся в двигателях.
    Последствие: Возможность остановки двигателя во время движения.
    Альтернатива: Проведение бесплатного ремонта в официальных сервисах Toyota.

  2. Ошибка: Неисправность камеры заднего вида.
    Последствие: Снижение видимости, повышение риска аварии.
    Альтернатива: Замена камеры заднего вида на новую без дополнительных затрат.

  3. Ошибка: Недавние массовые отзыва автомобилей.
    Последствие: Потеря доверия со стороны потребителей.
    Альтернатива: Улучшение контроля качества на всех этапах производства.

А что если…

Если вы не подали заявку на участие в отзывах вовремя, не переживайте. Многие владельцы автомобилей продолжают сталкиваться с проблемами даже после окончания отзывной кампании. В случае обнаружения неисправности через несколько месяцев после завершения отзыва, вы можете обратиться в сервисный центр Toyota, и вам будет предоставлена бесплатная диагностика и устранение дефекта.

Мифы и правда

  1. Миф: Отзывы автомобилей — это способ скрыть более серьёзные проблемы с автомобилем.
    Правда: Отзывы — это мера безопасности, обеспечивающая, чтобы дефекты, которые могут угрожать жизни, были устранены.

  2. Миф: В отзывах участвуют только автомобили с очевидными проблемами.
    Правда: Проблемы могут быть скрытыми и не проявляться сразу, но всё равно требуют вмешательства специалистов.

  3. Миф: Отзывы автомобилей всегда требуют значительных затрат со стороны владельца.
    Правда: Все работы по отзыву проводятся бесплатно для владельцев автомобилей.

3 интересных факта

  1. Toyota Tundra является одним из самых популярных пикапов в США, особенно среди владельцев, которые занимаются строительством или перевозкой тяжёлых грузов.

  2. Компания Toyota известна своими отзывными кампаниями, которые проводятся в случае выявления потенциально опасных дефектов на любом из этапов производства.

  3. Lexus, как и Toyota, придерживается высоких стандартов качества, и отзывы касаются исключительно тех автомобилей, у которых реально существует угроза безопасности.

Исторический контекст

  1. 1996 год - Первые крупные отзывные кампании Toyota, когда из-за дефектов тормозной системы было отозвано около 1.5 миллиона автомобилей.

  2. 2009 год - Отзыв 4.3 миллиона автомобилей Toyota в США из-за проблем с акселераторами.

  3. 2014 год - Toyota отзывает 1.9 миллиона автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

