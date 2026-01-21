Посмотрела новый RAV4 Hybrid 2026 — внешность почти не изменилась: где спрятали главное

Обновлённый Toyota RAV4 Hybrid к 2026 году долго держали в ожидании: рынку нужен был семейный SUV с электрификацией, но без привязки к розетке. Теперь модель наконец раскрыла прайс и показала, что ставка сделана не на революцию, а на выверенную экономичность. В эпоху, когда цены на гибридные кроссоверы легко уходят к отметке 50 тысяч евро, для многих важнее всего остаются расход, практичность и предсказуемость.

Дизайн обновили аккуратно, характер оставили прежним

Внешность RAV4 2026 года подправили точечно: более узкая оптика, освежённая решётка радиатора и другие бамперы. Это не тот случай, когда машину трудно узнать — скорее, "подтяжка", чтобы модель не выпадала из актуальной линейки бренда.

В салоне перемен больше по ощущению: доработали материалы и логику интерфейса, добавив более современные дисплеи. Уже с версии Dynamic Business заявлены цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и центральный экран на 12,9 дюйма — акцент на читаемости, связи и удобстве в ежедневных поездках. При этом философия осталась прежней: это семейный кроссовер "на каждый день", одинаково уместный и в городе, и на трассе.

Меньше лошадиных сил — больше смысла в цифрах

Силовая установка сохраняет знакомую основу: атмосферный 2,5-литровый двигатель по циклу Аткинсона и обновлённая гибридная система. Совокупная мощность снизилась до 183 л. с. против 218 л. с. у предшественника, но производитель делает ставку на оптимизацию. В тексте подчёркивается снижение массы на 80 кг (до 1 665 кг), а вместе с этим — более бодрая динамика: разгон 0-100 км/ч улучшился до 8,0 секунды вместо 8,4.

Ключевой момент для многих — отсутствие необходимости заряжаться. Это гибрид, который сам управляет переходами между бензиновым и электрическим режимами, позволяя короткое время двигаться "на электричестве" в пробках и на малых скоростях без участия водителя. Такой подход подходит тем, кто хочет снизить расход, но не менять привычки и не зависеть от зарядной инфраструктуры.