Завод Toyota оживает: премиальные машины начнут собирать в Петербурге
Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, простаивавший с 2022 года, вскоре снова заработает. По словам главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, запуск производства планируется в ближайшие полгода.
"Сроки, к сожалению, уже сдвигались, надо это отметить, но пока рассчитываем в течение полугода, что они запустятся. Завод в высокой степени готовности. В отличие от бывшей площадки GM, этот завод не так сильно пострадал, не замораживался на долгое время. Какие-то технологические цепочки перестраивались, а не строились заново", — отметил Ситов.
Новая жизнь бывшего завода Toyota
Предприятие, расположенное в Шушарах, перешло под управление российской компании Aurus, которая будет выпускать автомобили премиум-класса. По данным источника "Ведомостей", уже в 2026 году здесь начнётся производство под брендом Senat - линейки из двух седанов и одного внедорожника.
Как всё начиналось
Соглашение о запуске нового автопроизводства на площадке бывшего завода Toyota было подписано в 2024 году во время Петербургского международного экономического форума. Тогда правительство Санкт-Петербурга и компания Aurus договорились о возобновлении работы предприятия в формате полного цикла.
Изначально предполагалось, что производство стартует до конца 2024 года. Об этом сообщал Денис Мантуров, занимавший тогда пост министра промышленности и торговли. Однако сроки были перенесены, что объясняется необходимостью адаптировать оборудование и технологические процессы под новую модельную линейку.
Почему запуск важен для региона
Возобновление работы автозавода имеет большое значение для экономики Петербурга. Предприятие создаст новые рабочие места, обеспечит налоговые поступления в городской бюджет и поддержит развитие смежных отраслей — логистики, автокомпонентов и сервисного обслуживания.
После ухода ряда иностранных брендов с российского рынка в 2022 году регион активно привлекает отечественных производителей и инвесторов для сохранения промышленного потенциала. Завод Toyota — один из ключевых активов, сохранивших оборудование и производственные линии в хорошем состоянии.
Что известно о бренде Senat
Senat — это одна из моделей семейства Aurus, бренда, специализирующегося на люксовых автомобилях представительского класса. Первые машины этой марки создавались для государственных нужд, но теперь компания расширяет линейку и выходит на гражданский рынок.
Новая площадка в Санкт-Петербурге позволит Aurus значительно увеличить объёмы выпуска и, возможно, снизить стоимость некоторых моделей за счёт локализации. По предварительным данным, в планах предприятия — выпуск нескольких тысяч автомобилей в год.
Преимущества площадки
-
Современная инфраструктура. Завод Toyota изначально проектировался по высоким японским стандартам, что позволяет быстро адаптировать его под новые задачи.
-
Высокая степень сохранности. Производственные линии не были полностью законсервированы и не требовали капитальной реконструкции.
-
Готовый кадровый резерв. Многие специалисты, ранее работавшие на заводе, готовы вернуться после возобновления деятельности.
Возможные сложности
Основные вызовы связаны с импортозамещением компонентов. Ранее завод использовал японские и европейские комплектующие, а теперь Aurus активно выстраивает собственную цепочку поставок внутри России и стран-партнёров. Кроме того, необходимо адаптировать производственные стандарты под новые технические требования и сертификацию.
А что если проект задержится снова?
Эксперты считают, что даже при возможных сдвигах сроков запуск завода остаётся вопросом времени. Инвестиции уже направлены, оборудование находится в рабочем состоянии, а поддержка со стороны властей подтверждена. Вероятнее всего, в 2026 году предприятие действительно начнёт выпуск первых автомобилей.
Плюсы и минусы перезапуска
|Плюсы
|Минусы
|Создание рабочих мест и развитие промышленности региона
|Возможные задержки запуска и нехватка компонентов
|Рост локализации автопроизводства
|Высокая себестоимость на старте
|Использование готовой инфраструктуры Toyota
|Необходимость адаптации под новые модели
|Расширение линейки Aurus и бренда Senat
|Ограниченный объём выпуска в первые годы
Часто задаваемые вопросы
Когда откроется завод?
По словам властей, запуск планируется в течение ближайших шести месяцев, то есть до весны 2026 года.
Какие автомобили будут выпускать?
Линейка бренда Senat будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.
Будет ли Aurus выпускать доступные модели?
Пока речь идёт о представительских авто, но в дальнейшем компания может рассмотреть более массовые варианты.
Сколько рабочих мест создаст проект?
По оценкам экспертов, на предприятии смогут трудиться более тысячи человек, включая инженеров и сборщиков.
Можно ли будет купить эти автомобили в розницу?
Да, часть автомобилей Senat планируется поставлять на внутренний рынок, остальные — на экспорт.
Исторический контекст
Завод Toyota в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году и выпускал модели Camry и RAV4. Производство остановилось весной 2022 года после ухода японского концерна с российского рынка. Позже площадка перешла в собственность государства, а затем была передана Aurus.
Интересные факты
• Мощность завода Toyota составляла около 100 000 автомобилей в год.
• На предприятии применялась система бережливого производства Toyota Production System, которая станет основой для новых процессов.
• Aurus планирует сохранить часть оборудования, включая линии окраски и сборки, минимально адаптировав их под собственные стандарты.
