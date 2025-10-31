Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:17

Завод Toyota оживает: премиальные машины начнут собирать в Петербурге

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит работу под брендом Aurus

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, простаивавший с 2022 года, вскоре снова заработает. По словам главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, запуск производства планируется в ближайшие полгода.

"Сроки, к сожалению, уже сдвигались, надо это отметить, но пока рассчитываем в течение полугода, что они запустятся. Завод в высокой степени готовности. В отличие от бывшей площадки GM, этот завод не так сильно пострадал, не замораживался на долгое время. Какие-то технологические цепочки перестраивались, а не строились заново", — отметил Ситов.

Новая жизнь бывшего завода Toyota

Предприятие, расположенное в Шушарах, перешло под управление российской компании Aurus, которая будет выпускать автомобили премиум-класса. По данным источника "Ведомостей", уже в 2026 году здесь начнётся производство под брендом Senat - линейки из двух седанов и одного внедорожника.

Как всё начиналось

Соглашение о запуске нового автопроизводства на площадке бывшего завода Toyota было подписано в 2024 году во время Петербургского международного экономического форума. Тогда правительство Санкт-Петербурга и компания Aurus договорились о возобновлении работы предприятия в формате полного цикла.

Изначально предполагалось, что производство стартует до конца 2024 года. Об этом сообщал Денис Мантуров, занимавший тогда пост министра промышленности и торговли. Однако сроки были перенесены, что объясняется необходимостью адаптировать оборудование и технологические процессы под новую модельную линейку.

Почему запуск важен для региона

Возобновление работы автозавода имеет большое значение для экономики Петербурга. Предприятие создаст новые рабочие места, обеспечит налоговые поступления в городской бюджет и поддержит развитие смежных отраслей — логистики, автокомпонентов и сервисного обслуживания.

После ухода ряда иностранных брендов с российского рынка в 2022 году регион активно привлекает отечественных производителей и инвесторов для сохранения промышленного потенциала. Завод Toyota — один из ключевых активов, сохранивших оборудование и производственные линии в хорошем состоянии.

Что известно о бренде Senat

Senat — это одна из моделей семейства Aurus, бренда, специализирующегося на люксовых автомобилях представительского класса. Первые машины этой марки создавались для государственных нужд, но теперь компания расширяет линейку и выходит на гражданский рынок.

Новая площадка в Санкт-Петербурге позволит Aurus значительно увеличить объёмы выпуска и, возможно, снизить стоимость некоторых моделей за счёт локализации. По предварительным данным, в планах предприятия — выпуск нескольких тысяч автомобилей в год.

Преимущества площадки

  1. Современная инфраструктура. Завод Toyota изначально проектировался по высоким японским стандартам, что позволяет быстро адаптировать его под новые задачи.

  2. Высокая степень сохранности. Производственные линии не были полностью законсервированы и не требовали капитальной реконструкции.

  3. Готовый кадровый резерв. Многие специалисты, ранее работавшие на заводе, готовы вернуться после возобновления деятельности.

Возможные сложности

Основные вызовы связаны с импортозамещением компонентов. Ранее завод использовал японские и европейские комплектующие, а теперь Aurus активно выстраивает собственную цепочку поставок внутри России и стран-партнёров. Кроме того, необходимо адаптировать производственные стандарты под новые технические требования и сертификацию.

А что если проект задержится снова?

Эксперты считают, что даже при возможных сдвигах сроков запуск завода остаётся вопросом времени. Инвестиции уже направлены, оборудование находится в рабочем состоянии, а поддержка со стороны властей подтверждена. Вероятнее всего, в 2026 году предприятие действительно начнёт выпуск первых автомобилей.

Плюсы и минусы перезапуска

Плюсы Минусы
Создание рабочих мест и развитие промышленности региона Возможные задержки запуска и нехватка компонентов
Рост локализации автопроизводства Высокая себестоимость на старте
Использование готовой инфраструктуры Toyota Необходимость адаптации под новые модели
Расширение линейки Aurus и бренда Senat Ограниченный объём выпуска в первые годы

Часто задаваемые вопросы

Когда откроется завод?
По словам властей, запуск планируется в течение ближайших шести месяцев, то есть до весны 2026 года.

Какие автомобили будут выпускать?
Линейка бренда Senat будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

Будет ли Aurus выпускать доступные модели?
Пока речь идёт о представительских авто, но в дальнейшем компания может рассмотреть более массовые варианты.

Сколько рабочих мест создаст проект?
По оценкам экспертов, на предприятии смогут трудиться более тысячи человек, включая инженеров и сборщиков.

Можно ли будет купить эти автомобили в розницу?
Да, часть автомобилей Senat планируется поставлять на внутренний рынок, остальные — на экспорт.

Исторический контекст

Завод Toyota в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году и выпускал модели Camry и RAV4. Производство остановилось весной 2022 года после ухода японского концерна с российского рынка. Позже площадка перешла в собственность государства, а затем была передана Aurus.

Интересные факты

• Мощность завода Toyota составляла около 100 000 автомобилей в год.
• На предприятии применялась система бережливого производства Toyota Production System, которая станет основой для новых процессов.
• Aurus планирует сохранить часть оборудования, включая линии окраски и сборки, минимально адаптировав их под собственные стандарты.

