Завод Toyota оживает: премиальные машины начнут собирать в Петербурге

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, простаивавший с 2022 года, вскоре снова заработает. По словам главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, запуск производства планируется в ближайшие полгода.

"Сроки, к сожалению, уже сдвигались, надо это отметить, но пока рассчитываем в течение полугода, что они запустятся. Завод в высокой степени готовности. В отличие от бывшей площадки GM, этот завод не так сильно пострадал, не замораживался на долгое время. Какие-то технологические цепочки перестраивались, а не строились заново", — отметил Ситов.

Новая жизнь бывшего завода Toyota

Предприятие, расположенное в Шушарах, перешло под управление российской компании Aurus, которая будет выпускать автомобили премиум-класса. По данным источника "Ведомостей", уже в 2026 году здесь начнётся производство под брендом Senat - линейки из двух седанов и одного внедорожника.

Как всё начиналось

Соглашение о запуске нового автопроизводства на площадке бывшего завода Toyota было подписано в 2024 году во время Петербургского международного экономического форума. Тогда правительство Санкт-Петербурга и компания Aurus договорились о возобновлении работы предприятия в формате полного цикла.

Изначально предполагалось, что производство стартует до конца 2024 года. Об этом сообщал Денис Мантуров, занимавший тогда пост министра промышленности и торговли. Однако сроки были перенесены, что объясняется необходимостью адаптировать оборудование и технологические процессы под новую модельную линейку.

Почему запуск важен для региона

Возобновление работы автозавода имеет большое значение для экономики Петербурга. Предприятие создаст новые рабочие места, обеспечит налоговые поступления в городской бюджет и поддержит развитие смежных отраслей — логистики, автокомпонентов и сервисного обслуживания.

После ухода ряда иностранных брендов с российского рынка в 2022 году регион активно привлекает отечественных производителей и инвесторов для сохранения промышленного потенциала. Завод Toyota — один из ключевых активов, сохранивших оборудование и производственные линии в хорошем состоянии.

Что известно о бренде Senat

Senat — это одна из моделей семейства Aurus, бренда, специализирующегося на люксовых автомобилях представительского класса. Первые машины этой марки создавались для государственных нужд, но теперь компания расширяет линейку и выходит на гражданский рынок.

Новая площадка в Санкт-Петербурге позволит Aurus значительно увеличить объёмы выпуска и, возможно, снизить стоимость некоторых моделей за счёт локализации. По предварительным данным, в планах предприятия — выпуск нескольких тысяч автомобилей в год.

Преимущества площадки

Современная инфраструктура. Завод Toyota изначально проектировался по высоким японским стандартам, что позволяет быстро адаптировать его под новые задачи. Высокая степень сохранности. Производственные линии не были полностью законсервированы и не требовали капитальной реконструкции. Готовый кадровый резерв. Многие специалисты, ранее работавшие на заводе, готовы вернуться после возобновления деятельности.

Возможные сложности

Основные вызовы связаны с импортозамещением компонентов. Ранее завод использовал японские и европейские комплектующие, а теперь Aurus активно выстраивает собственную цепочку поставок внутри России и стран-партнёров. Кроме того, необходимо адаптировать производственные стандарты под новые технические требования и сертификацию.

А что если проект задержится снова?

Эксперты считают, что даже при возможных сдвигах сроков запуск завода остаётся вопросом времени. Инвестиции уже направлены, оборудование находится в рабочем состоянии, а поддержка со стороны властей подтверждена. Вероятнее всего, в 2026 году предприятие действительно начнёт выпуск первых автомобилей.

Плюсы и минусы перезапуска

Плюсы Минусы Создание рабочих мест и развитие промышленности региона Возможные задержки запуска и нехватка компонентов Рост локализации автопроизводства Высокая себестоимость на старте Использование готовой инфраструктуры Toyota Необходимость адаптации под новые модели Расширение линейки Aurus и бренда Senat Ограниченный объём выпуска в первые годы

Часто задаваемые вопросы

Когда откроется завод?

По словам властей, запуск планируется в течение ближайших шести месяцев, то есть до весны 2026 года.

Какие автомобили будут выпускать?

Линейка бренда Senat будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

Будет ли Aurus выпускать доступные модели?

Пока речь идёт о представительских авто, но в дальнейшем компания может рассмотреть более массовые варианты.

Сколько рабочих мест создаст проект?

По оценкам экспертов, на предприятии смогут трудиться более тысячи человек, включая инженеров и сборщиков.

Можно ли будет купить эти автомобили в розницу?

Да, часть автомобилей Senat планируется поставлять на внутренний рынок, остальные — на экспорт.

Исторический контекст

Завод Toyota в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году и выпускал модели Camry и RAV4. Производство остановилось весной 2022 года после ухода японского концерна с российского рынка. Позже площадка перешла в собственность государства, а затем была передана Aurus.

Интересные факты

• Мощность завода Toyota составляла около 100 000 автомобилей в год.

• На предприятии применялась система бережливого производства Toyota Production System, которая станет основой для новых процессов.

• Aurus планирует сохранить часть оборудования, включая линии окраски и сборки, минимально адаптировав их под собственные стандарты.