Утилизационный сбор: как изменения в 2025 году отразятся на цене автомобилей Toyota
Не так давно в России обсуждали возвращение японской компании Toyota на отечественный рынок. Однако, несмотря на успехи в параллельном импорте, полностью восстановить прежние позиции бренду будет крайне сложно. На текущий момент многие модели Toyota продолжают поступать в Россию по схеме параллельного импорта, но перспектива полноценного камбэка остаётся под вопросом. Одним из важнейших факторов, влияющих на возвращение японцев, является ввод новых ставок на утилизационный сбор, которые должны вступить в силу в ближайшее время.
Новый утилизационный сбор и его влияние на рынок
С сентября 2025 года российские власти анонсировали реформу утилизационного сбора, в рамках которой планируется пересмотр правил расчёта суммы этого сбора. Ранее налог рассчитывался исходя из объёма двигателя автомобиля. В новой версии системы будет учтена и мощность двигателя. Для физических лиц, которые планируют приобрести автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с., предлагается оставить льготные ставки. Однако для автомобилей с более мощными агрегатами ставки будут значительно увеличены.
Первоначально новые правила должны были вступить в силу с 1 ноября, но позже сроки были перенесены на месяц. Это создаёт дополнительные сложности для всех участников рынка, включая потенциальных покупателей автомобилей и импортеров.
Преимущества и недостатки новых условий
Ожидается, что нововведения окажут прямое влияние на выбор автомобилей, которые будут ввозиться в Россию. Особенно это касается моделей с двигателями мощностью не более 160 л. с., которые смогут воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора.
Преимущества:
-
Льготные условия для автомобилей с маломощными двигателями. Владельцы таких машин смогут сэкономить на утилизации.
-
Популяризация моделей с меньшими двигателями. Это может повысить спрос на такие автомобили, улучшив их доступность для среднего класса.
Недостатки:
-
Рост стоимости автомобилей с более мощными двигателями. Автомобили, которые не попадают под льготную ставку, будут стоить значительно дороже.
-
Сложности для импортеров. Новый порядок расчёта утилизационного сбора может усложнить процесс ввоза машин, особенно более мощных.
Модели Toyota, которые попадут под льготную ставку
В рамках реформы важную роль сыграет то, какие именно модели Toyota окажутся в списке автомобилей, подходящих под льготные условия. Рассмотрим несколько популярных моделей, которые могут попасть под эти условия.
Японские модели
-
Toyota Corolla Axio
-
Мотор: 1,5 л (103/109 л. с.)
-
Коробка передач: пятиступенчатая механика / вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от ¥2 205 600 (около 1,1 млн руб.)
-
-
Toyota Corolla
-
Мотор: 1,2 л (116 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от ¥3 336 000 (около 1,7 млн руб.)
-
-
Toyota Raize
-
Мотор: 1 л (98 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от ¥2 442 000 (около 1,3 млн руб.)
-
-
Toyota Yaris Cross
-
Мотор: 1,5 л (125 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от ¥3 234 000 (около 1,7 млн руб.)
-
Европейские модели
-
Toyota Yaris
-
Мотор: 1,5 л, гибрид (130 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от €25 500 (около 2,3 млн руб.)
-
-
Toyota C-HR
-
Мотор: 1,8 л, гибрид (140 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от €33 990 (около 3,1 млн руб.)
-
-
Toyota Corolla Cross
-
Мотор: 1,8 л, гибрид (140 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от €36 990 (около 3,4 млн руб.)
-
Корейские модели
-
Toyota Prius
-
Мотор: 1,8 л, гибрид (140 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от ₩39 680 000 (около 2,2 млн руб.)
-
Китайские модели
-
Toyota Levin
-
Мотор: 1,2 л (116 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от ¥120 000 (около 1,3 млн руб.)
-
Советы по выбору автомобиля с учётом нового утилизационного сбора
Если вы планируете покупку автомобиля Toyota, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов.
-
Определитесь с бюджетом. Учитывая, что новые правила расчёта утилизационного сбора могут увеличить стоимость автомобиля с мощным двигателем, важно заранее понять, сколько вы готовы потратить.
-
Выбирайте модели с малыми двигателями. Если ваш бюджет ограничен, то стоит обратить внимание на машины мощностью до 160 л. с. — они будут дешевле в плане утилизации.
-
Изучите доступность моделей в вашем регионе. Некоторые модели Toyota могут быть доступны не везде, поэтому заранее узнайте, есть ли они в продаже в вашем городе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупка машины с мощным двигателем, не учтя увеличение утилизационного сбора.
-
Последствие: Заметное увеличение итоговой стоимости автомобиля.
-
Альтернатива: Выбор модели с меньшим двигателем, которая попадает под льготную ставку.
-
-
Ошибка: Игнорирование параллельного импорта.
-
Последствие: Длительное ожидание поставки или высокая цена на автомобили через официальных дилеров.
-
Альтернатива: Рассмотрите варианты покупки через параллельный импорт, что может быть быстрее и дешевле.
-
А что если…
Если вы не можете выбрать между гибридной и обычной моделью, учитывая новые условия по утилизационному сбору, то гибриды могут быть более выгодными в долгосрочной перспективе. Они потребляют меньше топлива, а значит, общее содержание расходов на эксплуатацию будет ниже.
Плюсы и минусы моделей Toyota
Плюсы:
-
Надёжность - Toyota традиционно известна своей долговечностью.
-
Экономичность - Модели с гибридными двигателями обеспечивают лучшую топливную экономичность.
-
Низкие ставки на утилизацию для слабых двигателей - Для моделей с мощностью до 160 л. с. будут действовать льготные ставки.
Минусы:
-
Высокие ставки на утилизацию для мощных машин - Стоимость утилизации автомобилей с большими двигателями увеличится.
-
Долгие сроки поставки - Параллельный импорт может быть связан с задержками.
FAQ
Как выбрать автомобиль Toyota с учётом нового утилизационного сбора?
Лучше всего ориентироваться на модели с мощностью двигателя до 160 л. с., чтобы воспользоваться льготными условиями на утилизацию.
Сколько стоит утилизационный сбор для мощных машин?
Для автомобилей с двигателями мощностью выше 160 л. с. сбор будет значительно выше, чем для моделей с маломощными двигателями.
Что лучше: гибридная Toyota или обычная модель?
Гибридные модели предлагают большую экономию топлива и могут стать более выгодными в эксплуатации, несмотря на возможную более высокую начальную цену.
Мифы и правда
Миф 1: Чем мощнее автомобиль, тем выше только его цена.
Правда: Мощные автомобили также сталкиваются с ростом утилизационного сбора, что делает их дороже в плане владения.
Миф 2: Параллельный импорт всегда дешевле официальных поставок.
Правда: Иногда параллельный импорт может быть дороже из-за дополнительных затрат на логистику и налоги.
Исторический контекст
В России утилизационный сбор был введён в 2012 году с целью стимулировать переработку старых автомобилей. С тех пор он многократно изменялся, а его ставки зависели от объёма двигателя. Новая реформа в 2025 году станет очередной попыткой привести систему в соответствие с мировыми стандартами экологической безопасности.
