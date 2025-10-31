Утилизационный сбор: как изменения в 2025 году отразятся на цене автомобилей Toyota

Не так давно в России обсуждали возвращение японской компании Toyota на отечественный рынок. Однако, несмотря на успехи в параллельном импорте, полностью восстановить прежние позиции бренду будет крайне сложно. На текущий момент многие модели Toyota продолжают поступать в Россию по схеме параллельного импорта, но перспектива полноценного камбэка остаётся под вопросом. Одним из важнейших факторов, влияющих на возвращение японцев, является ввод новых ставок на утилизационный сбор, которые должны вступить в силу в ближайшее время.

Новый утилизационный сбор и его влияние на рынок

С сентября 2025 года российские власти анонсировали реформу утилизационного сбора, в рамках которой планируется пересмотр правил расчёта суммы этого сбора. Ранее налог рассчитывался исходя из объёма двигателя автомобиля. В новой версии системы будет учтена и мощность двигателя. Для физических лиц, которые планируют приобрести автомобили с двигателями мощностью до 160 л. с., предлагается оставить льготные ставки. Однако для автомобилей с более мощными агрегатами ставки будут значительно увеличены.

Первоначально новые правила должны были вступить в силу с 1 ноября, но позже сроки были перенесены на месяц. Это создаёт дополнительные сложности для всех участников рынка, включая потенциальных покупателей автомобилей и импортеров.

Преимущества и недостатки новых условий

Ожидается, что нововведения окажут прямое влияние на выбор автомобилей, которые будут ввозиться в Россию. Особенно это касается моделей с двигателями мощностью не более 160 л. с., которые смогут воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора.

Преимущества:

Льготные условия для автомобилей с маломощными двигателями. Владельцы таких машин смогут сэкономить на утилизации. Популяризация моделей с меньшими двигателями. Это может повысить спрос на такие автомобили, улучшив их доступность для среднего класса.

Недостатки:

Рост стоимости автомобилей с более мощными двигателями. Автомобили, которые не попадают под льготную ставку, будут стоить значительно дороже. Сложности для импортеров. Новый порядок расчёта утилизационного сбора может усложнить процесс ввоза машин, особенно более мощных.

Модели Toyota, которые попадут под льготную ставку

В рамках реформы важную роль сыграет то, какие именно модели Toyota окажутся в списке автомобилей, подходящих под льготные условия. Рассмотрим несколько популярных моделей, которые могут попасть под эти условия.

Японские модели

Toyota Corolla Axio Мотор: 1,5 л (103/109 л. с.)

Коробка передач: пятиступенчатая механика / вариатор

Привод: передний

Цена: от ¥2 205 600 (около 1,1 млн руб.) Toyota Corolla Мотор: 1,2 л (116 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от ¥3 336 000 (около 1,7 млн руб.) Toyota Raize Мотор: 1 л (98 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от ¥2 442 000 (около 1,3 млн руб.) Toyota Yaris Cross Мотор: 1,5 л (125 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от ¥3 234 000 (около 1,7 млн руб.)

Европейские модели

Toyota Yaris Мотор: 1,5 л, гибрид (130 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от €25 500 (около 2,3 млн руб.) Toyota C-HR Мотор: 1,8 л, гибрид (140 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от €33 990 (около 3,1 млн руб.) Toyota Corolla Cross Мотор: 1,8 л, гибрид (140 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от €36 990 (около 3,4 млн руб.)

Корейские модели

Toyota Prius Мотор: 1,8 л, гибрид (140 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от ₩39 680 000 (около 2,2 млн руб.)

Китайские модели

Toyota Levin Мотор: 1,2 л (116 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от ¥120 000 (около 1,3 млн руб.)

Советы по выбору автомобиля с учётом нового утилизационного сбора

Если вы планируете покупку автомобиля Toyota, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов.

Определитесь с бюджетом. Учитывая, что новые правила расчёта утилизационного сбора могут увеличить стоимость автомобиля с мощным двигателем, важно заранее понять, сколько вы готовы потратить. Выбирайте модели с малыми двигателями. Если ваш бюджет ограничен, то стоит обратить внимание на машины мощностью до 160 л. с. — они будут дешевле в плане утилизации. Изучите доступность моделей в вашем регионе. Некоторые модели Toyota могут быть доступны не везде, поэтому заранее узнайте, есть ли они в продаже в вашем городе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка машины с мощным двигателем, не учтя увеличение утилизационного сбора. Последствие : Заметное увеличение итоговой стоимости автомобиля.

Альтернатива: Выбор модели с меньшим двигателем, которая попадает под льготную ставку. Ошибка: Игнорирование параллельного импорта. Последствие : Длительное ожидание поставки или высокая цена на автомобили через официальных дилеров.

Альтернатива: Рассмотрите варианты покупки через параллельный импорт, что может быть быстрее и дешевле.

А что если…

Если вы не можете выбрать между гибридной и обычной моделью, учитывая новые условия по утилизационному сбору, то гибриды могут быть более выгодными в долгосрочной перспективе. Они потребляют меньше топлива, а значит, общее содержание расходов на эксплуатацию будет ниже.

Плюсы и минусы моделей Toyota

Плюсы:

Надёжность - Toyota традиционно известна своей долговечностью. Экономичность - Модели с гибридными двигателями обеспечивают лучшую топливную экономичность. Низкие ставки на утилизацию для слабых двигателей - Для моделей с мощностью до 160 л. с. будут действовать льготные ставки.

Минусы:

Высокие ставки на утилизацию для мощных машин - Стоимость утилизации автомобилей с большими двигателями увеличится. Долгие сроки поставки - Параллельный импорт может быть связан с задержками.

FAQ

Как выбрать автомобиль Toyota с учётом нового утилизационного сбора?

Лучше всего ориентироваться на модели с мощностью двигателя до 160 л. с., чтобы воспользоваться льготными условиями на утилизацию.

Сколько стоит утилизационный сбор для мощных машин?

Для автомобилей с двигателями мощностью выше 160 л. с. сбор будет значительно выше, чем для моделей с маломощными двигателями.

Что лучше: гибридная Toyota или обычная модель?

Гибридные модели предлагают большую экономию топлива и могут стать более выгодными в эксплуатации, несмотря на возможную более высокую начальную цену.

Мифы и правда

Миф 1: Чем мощнее автомобиль, тем выше только его цена.

Правда: Мощные автомобили также сталкиваются с ростом утилизационного сбора, что делает их дороже в плане владения.

Миф 2: Параллельный импорт всегда дешевле официальных поставок.

Правда: Иногда параллельный импорт может быть дороже из-за дополнительных затрат на логистику и налоги.

Исторический контекст

В России утилизационный сбор был введён в 2012 году с целью стимулировать переработку старых автомобилей. С тех пор он многократно изменялся, а его ставки зависели от объёма двигателя. Новая реформа в 2025 году станет очередной попыткой привести систему в соответствие с мировыми стандартами экологической безопасности.