Среднемоторная компоновка возвращается в Toyota — марка делает неожиданный разворот

Слухи о возвращении среднемоторной Toyota годами ходили по фанатским форумам, но теперь у них появилось официальное подтверждение. После неоднозначного "среднемоторного" тизера на Tokyo Auto Salon 2026 многие уже успели разочароваться, однако реальный проект всё же существует. Речь идёт о новом спорткаре, у которого двигатель будет расположен за сиденьями, как у классических машин этой компоновки. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на президента Gazoo Racing Томою Такахаши.

Что известно о будущем среднемоторном спорткаре

Gazoo Racing недавно оформили как отдельный суббренд, который отвечает именно за спортивные модели. На этом фоне заявление руководителя звучит максимально прямолинейно: Toyota действительно ведёт разработку автомобиля со среднемоторной схемой и уже начала испытания прототипов.

При этом ждать придётся долго. Проект находится только на первой из четырёх стадий разработки, а до серийного конвейера ему ещё далеко. По словам Такахаши, на доводку до "клиентского" автомобиля уйдёт четыре, а возможно и пять лет — то есть даже в оптимистичном сценарии речь идёт примерно о 2030 году.

Для Toyota это заметный поворот: последний серийный среднемоторный автомобиль марки — MR2 третьего поколения — завершил жизненный цикл в 2007-м. Возвращение такой компоновки в отдельном спорткаре выглядит логичнее, чем попытка "переселить" двигатель назад в формат горячего хэтчбека: среднемоторная схема требует иной развесовки, другой архитектуры охлаждения и более сложной упаковки агрегатов.

G20E: новый двухлитровый турбомотор и ставка на электрификацию

Одновременно с темой будущего среднемоторного автомобиля президент GR рассказал о новом двигателе G20E. Это 2,0-литровый турбированный бензиновый агрегат, который впервые обкатывали на концепте GR Yaris M. Ранее сообщалось, что инженеры нацелены на отдачу свыше 400 л. с., а в гоночном варианте без ограничений мощность четырёхцилиндрового мотора могла превышать 600 л. с.

Такахаши отдельно подчеркнул, что нынешних 300 л. с. от 1,6-литрового трёхцилиндрового двигателя, который используют GR Yaris, GR Corolla и Lexus LBX Morizo RR, для среднемоторной идеи недостаточно. Кому именно достанется G20E, не уточняется, но по логике такой мотор лучше всего раскрывается именно в спорткаре, где важны компактность и высокий потенциал форсировки.

Интересно и то, что новый 2,0-литровый агрегат заявлен как более компактный: он должен быть заметно меньше по габаритам и ниже по высоте, а производительность, по словам компании, может быть до 30% выше — вероятно, в электрифицированной конфигурации. Также подтверждено, что G20E рассчитан на электрификацию и совместим не только со среднемоторной компоновкой, но и с переднемоторными схемами.

Celica "на подходе" и общий вектор Gazoo Racing

Параллельно Toyota может подготовить ещё одну спортивную новинку раньше среднемоторного проекта. Вице-президент по планированию продукции в Северной Америке Купер Эриксен говорил, что тестовые мулы Celica уже ездят, а разработка переднемоторной модели находится в довольно продвинутой стадии. При этом публичных прототипов пока не показывали, поэтому дебют до 2028 года выглядит маловероятным.