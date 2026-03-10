Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
© commons.wikimedia.org by Jakub Hałun is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 20:51

Наследство самураев в руках гиганта: легендарный честный вездеход меняет эмблему и облик

В сырую осеннюю погоду, когда лужи на проселках отражают серое небо, а грязь липнет к колесам, как напоминание о настоящем бездорожье, многие мечтают о компактном 4x4, который не разорит кошелек. Toyota Jimny от Suzuki — это не просто слухи из далеких автосалонов Испании, а реальный намек на партнерство двух японских гигантов, уже проверенное на моделях вроде Across и e-Vitara. Представьте: короткая трехдверка с углами въезда 37 градусов, способная форсировать броды глубиной полметра, но цена новой — от 2,5 млн рублей. А если Toyota интегрирует ее в линейку?

Сотрудничество Toyota и Suzuki цветет: RAV4 стал Across, а электрическая Vitara вот-вот мигрирует под эмблему с тремя овалами. Почему бы Jimny не стать вторым настоящим внедорожником после Land Cruiser? Рендеры от SRK Designs показывают, как фронт эволюционирует в духе FJ Cruiser — решетка массивнее, фары острее, но кузов остается ladder-frame с жесткими мостами. Это не фантазия: гибридный щит от Toyota мог бы сгладить эко-нормы, сохранив душу покорителя троп.

"Suzuki Jimny — это эталон доступного 4x4: рама с лонжеронами выдерживает перегрузки как танк, а блокировка раздатки позволяет ползти по грязи на первой низкой. Toyota добавит надежность электроники, но слабое место — 1.5-литровый K15B: на 150 тыс. км требует замены цепи ГРМ, иначе капиталка встанет в копеечку."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Коммерческий расчет: стоит ли ждать Toyota Jimny

Глазами перекупа: Jimny теряет всего 25% за три года — ликвидность как у золота. Новая Suzuki стоит 2,5-3 млн рублей, но под крылом Toyota цена взлетит на 500 тысяч из-за дилерской сети и гарантии. Б/у трехдверку берите за 1,8 млн с пробегом до 50 тыс. — окупается на перепродаже. Российский авторынок восстанавливается, и такие модели снижают риски, особенно после шторма продаж.

Партнерство с Suzuki минимизирует затраты: без переделок шасси, но с гибридным апгрейдом для Евро-6. Ирония: в Испании это перевернет сегмент, где ресурс мотора иномарок падает из-за эко-норм. Ждите пятидверку для семьи — багажник 211 л расширится до 830, идеально для автопутешествий.

Технический аудит: что под капотом

Глазами механика: 1.5-литровый атмосферник 102 л. с. с МКПП или АКПП — простота как у трактора. Раздатка с понижалкой и блокировкой, жесткие оси на пружинах: клиренс 210 мм, артикуляция колес — мечта off-road. Но масло в раздатке меняйте каждые 40 тыс., иначе подшипники уйдут в расход. Короткие поездки убивают мотор — прогревайте на холостых 5 минут зимой.

Toyota добавит электронику: Hill Descent Control, но рама с лонжеронами останется. Слабость — рулевое с шарнирами, на 100 тыс. стучит. Диагностика по новым правилам техосмотра сэкономит на отмена ТО, но не рискуйте.

"Надежность Jimny в эксплуатации на уровне: в сложных условиях рама не гниет, а привод держит 300 тыс. км. Toyota усилит антикор, но следите за надежностью двигателя - цепь на 120 тыс. меняйте превентивно."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Драйверский опыт: от города к бездорожью

В городе — как жук на ножках: радиус разворота 4,95 м, парковка впритык. На трассе бак 40 л — каждые 500 км заправка, но расход 7-9 л. Off-road — углы 37/49 градусов, броды 30 см: ползет как танк. Зимние шины обязательны — цепи спасут на льду.

Пятидверка для путешествий: задние двери как у минивэна. Но тюнинг осторожно — незаконный спойлер лишит прав. Suzuki не отдаст икону легко, но Toyota сделает мечту реальностью.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит Toyota Jimny? Ожидаемо 3 млн руб. новой, б/у — 1,8-2,2 млн.
  • Надежен ли мотор? Да, 250 тыс. км до капремонта при ТО.
  • Подходит для России? Идеален для снега и грязи, но бак маловат.
  • Гибрид будет? Вероятно, для эко-норм.
Проверено экспертом: техническая надежность, эксплуатация в России Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Турбина съела конкурента на завтрак: бесплатная энергия выхлопа вытеснила прожорливые моторы сегодня в 17:40

Любимая водителями технология мгновенной мощности оказалась слишком затратной в быту, заставляя владельцев переплачивать за каждый обгон и заезжать в сервис.

Читать полностью » Кошелёк решает всё: новая система штрафов за парковку может обернуться полным провалом сегодня в 17:15

Попытка сделать дорожные санкции более справедливыми и зависимыми от достатка владельца машины наткнулась на непреодолимое препятствие в системе контроля.

Читать полностью » Кошелёк определяет вину: в стране обсуждают новые правила наказания за неоплаченную стоянку сегодня в 17:10

В России обсуждается радикальное изменение системы взысканий за неоплаченную стоянку, которое заставит владельцев дорогих автомобилей платить в разы больше.

Читать полностью » Металл прячется в резину: умные колёса научились подстраиваться под капризы погоды сами по себе сегодня в 15:37

Инженеры разработали зимние покрышки с подвижными элементами, которые реагируют на перепады температур и защищают машину от лишнего шума.

Читать полностью » Гаражные ботаники тянут к бюджету: отмена техосмотра позволяет сэкономить, но требует осторожности сегодня в 11:49

С приходом весеннего дождя обострились вопросы нового порядка техосмотра: как не допустить ошибок в будущем.

Читать полностью » После шторма: как российский авторынок восстанавливается на фоне падения продаж автомобилей сегодня в 9:46

Российский авторынок восстанавливается после кризиса: как надежные модели помогают снизить риски.

Читать полностью » Красота требует жертв, но не таких: детали тюнинга, которые лишают прав и обнуляют страховку вчера в 14:58

Мечта о спортивном облике машины часто оборачивается встречей с инспектором и серьезными финансовыми потерями из-за неучтенных конструктивных изменений корпуса.

Читать полностью » Металл стирается в пыль: популярные иномарки теряют ресурс мотора из-за хрупких стенок блоков вчера в 14:50

Современные моторы известных брендов начали массово выходить из строя на небольших пробегах из-за конструктивных особенностей и борьбы за экологические нормы.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Визуальный порядок обманчив: скрытая биохимическая драма разыгрывается в каждой квартире
Питомцы
Тихий часовой у порога: природные сенсоры кошки собирают сигналы возвращения хозяина
Недвижимость
Стены начинают охоту на пространство: ошибки в цвете превращают уютную комнату в тесную клетку
Красота и здоровье
Гены сильнее будильника: биологические часы диктуют правила жизни и подавляют силу воли
Красота и здоровье
Режим экономии против стройности: организм тормозит метаболизм из-за скрытого голода клеток
Красота и здоровье
Страх перед неудачами может оказаться токсичным: как привычка к провалу лишает успеха
Общество
Вопреки всем научным достижениям: почему люди до сих пор не готовы отказаться от примет
Недвижимость
Запах из кухни дошел до соседей: реально ли в таком случае получить штраф
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet