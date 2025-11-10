Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:16

Хотел купить Toyota, но отмена льготного сбора заставила меня задуматься — вот что можно взять выгоднее

Toyota может покинуть десятку лидеров продаж в России из-за отмены льготного утилизационного сбора

Отмена льготного утилизационного сбора на ввоз в Россию автомобилей с мощностью свыше 160 л. с. может существенно повлиять на рынок, особенно для таких брендов, как Toyota, чей ассортимент в значительной степени включает машины с более мощными двигателями. Это решение, по мнению экспертов, приведет к резкому сокращению поставок, а также может вывести производителя из десятки лидеров продаж в России.

"У Toyota только 3,5-4% альтернативного импорта приходилось на машины мощностью до 160 л. с. В основном в Россию шли внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с более мощными моторами и седаны Camry", — рассказал автоэксперт Олег Мосеев.

Влияние на Toyota

По оценкам Олега Мосеева, отмена льготного утилизационного сбора затронет Toyota в первую очередь, так как большая часть её поставок в Россию — это автомобили с мощностью двигателей более 160 л. с. в сегментах внедорожников и кроссоверов.
Примечательно, что более 95% автомобилей Toyota, поступающих в Россию, оснащены двигателями мощностью свыше 160 л. с.
Среди популярных моделей, которые пострадают от этой меры, — Land Cruiser, Land Cruiser Prado, RAV4 и Camry. Эти автомобили составляют основную часть продаж, и отсутствие льготного утилизационного сбора приведёт к увеличению их стоимости, что сделает их менее доступными для российских потребителей.

"Больше всего от этой меры потеряет Toyota, которая в этом году несколько месяцев входит в десятку лидеров продаж. Я думаю, что с распродажей стоков она вылетит из десятки", — отметил Мосеев.

Влияние на другие марки

В то время как Toyota окажется в худшей ситуации, корейские бренды Hyundai и Kia смогут адаптироваться к изменениям легче. Примерно 50% поставок этих марок в Россию составляют автомобили с мощностью до 160 л. с., и на них льготный утилизационный сбор сохранится. Это даст возможность этим производителям сохранить более стабильные позиции на российском рынке.

Что касается Mazda, Skoda и Volkswagen, то на автомобили с двигателями мощностью менее 160 л. с. у них приходится около 30% от объёмов альтернативного импорта. Для этих брендов также сохранится льгота, что позволит им не столкнуться с такими серьёзными проблемами, как у Toyota.

Сравнение: влияние на автомобили с мощными двигателями

Марка Процент поставок с мощностью до 160 л. с. Какие модели пострадают от отмены льгот
Toyota 3,5-4% Land Cruiser, Prado, RAV4, Camry
Hyundai 50% Не пострадают
Kia 50% Не пострадают
Mazda 30% Не пострадают
Skoda 30% Не пострадают
Volkswagen 30% Не пострадают

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ожидать, что отмена льготного сбора не повлияет на стоимость автомобиля.
    Последствие: Рост цен на автомобили с большими двигателями, что сделает их менее доступными.
    Альтернатива: Рассмотреть покупку автомобилей с меньшими двигателями или на вторичном рынке.

  • Ошибка: Игнорировать рост цен на новые модели Toyota и продолжать покупать такие автомобили.
    Последствие: Значительные переплаты за машины, особенно в сегментах премиум и внедорожников.
    Альтернатива: Рассматривать более доступные альтернативы от корейских марок Hyundai и Kia.

А что если ограничения не будут пересмотрены?

Если ограничения на автомобили с мощными двигателями останутся в силе, это приведёт к дальнейшему уходу таких марок, как Toyota, из десятки лидеров продаж. Кроме того, рынок может адаптироваться к новым условиям с увеличением интереса к более компактным и экономичным моделям. С другой стороны, возможен рост цен на уже существующие модели с мощными двигателями, что сделает их менее доступными для российского потребителя.

Плюсы и минусы отмены льготного утилизационного сбора

Плюсы Минусы
Повышение доступности автомобилей с меньшими двигателями Увеличение цен на автомобили с более мощными моторами
Стимулирование спроса на более экономичные машины Снижение поставок и продаж автомобилей Toyota
Увеличение налоговых поступлений от новых автомобилей Снижение разнообразия на рынке премиум и внедорожников

FAQ

Какие автомобили пострадают от отмены льготного утилизационного сбора?
Это будут в основном автомобили с мощными двигателями, такими как Land Cruiser, Prado, RAV4, Camry от Toyota.

Какие бренды смогут избежать серьёзных потерь от отмены сбора?
Hyundai, Kia, Mazda, Skoda и Volkswagen смогут сохранить свою долю на российском рынке, так как на их автомобили с мощностью до 160 л. с. приходится значительная часть поставок.

Как отмена льготного сбора повлияет на цены?
Цены на автомобили с мощными двигателями, такие как Toyota Land Cruiser и RAV4, могут вырасти, что сделает эти модели менее доступными.

Мифы и правда

  • Миф: Все автомобили Toyota будут подвержены росту цен.
    Правда: Рост цен затронет в основном модели с мощными двигателями, такие как Land Cruiser и RAV4.

  • Миф: Отмена льготного утилизационного сбора не затронет рынок корейских автомобилей.
    Правда: Hyundai и Kia смогут сохранить свою рыночную долю благодаря большому проценту машин с двигателями мощностью до 160 л. с.

  • Миф: Утилизационный сбор не повлияет на доступность внедорожников.
    Правда: Отмена льготы на машины мощностью более 160 л. с. сделает внедорожники более дорогими.

Исторический контекст

Отмена льготного утилизационного сбора для автомобилей с мощностью свыше 160 л. с. может быть частью общей тенденции изменения налогового законодательства в России, направленной на стимулирование спроса на более экологичные и экономичные автомобили.
Эта мера также может отражать стремление государства снизить зависимость от высокобюджетных моделей с большим объемом двигателей, что особенно актуально в условиях глобального экономического кризиса.

3 интересных факта

  1. Льготный утилизационный сбор был введён в России в 2017 году для стимуляции продажи автомобилей с меньшими двигателями.

  2. Toyota занимает лидирующие позиции на российском рынке внедорожников, но модели с мощными двигателями составляют основную часть её ассортимента.

  3. Отмена льготы может затронуть около 95% поставок Toyota в Россию, что приведет к значительным изменениям на рынке.

