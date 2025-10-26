Японский дракон сбрасывает кожу: что скрывает Toyota перед уходом Supra с конвейера
Компания Toyota подтвердила, что весной 2026 года с конвейера сойдёт последняя GR Supra. Модель, ставшая символом японских спорткаров и кумиром автолюбителей по всему миру, завершит своё производство спустя семь лет после возвращения на рынок. Однако поклонникам не стоит спешить с прощанием — у Supra уже готовится преемник.
Почему Supra уходит
Официально Toyota объявила, что выпуск GR Supra прекратится в марте 2026 года. Причина — переход бренда на новую платформу и желание компании развивать собственную линейку спортивных моторов. Сегодняшняя Supra построена на общей архитектуре с BMW Z4 и оснащается немецким двигателем, что неоднократно вызывало споры среди фанатов марки.
Toyota решила вернуть модели её "японскую душу" — разработку и производство будут полностью перенесены под контроль самой компании.
Что известно о новой Supra
По предварительным данным, уже в 2027 году на рынок выйдет совершенно новое поколение Supra. Машина сохранит классическую схему с передним расположением двигателя и задним приводом — то, за что Supra всегда любили поклонники дрифта и спортивных треков.
Под капотом появится свежий двухлитровый турбомотор собственной разработки Toyota. Его мощность составит примерно 400 л. с., что позволит автомобилю остаться в лиге мощных спорткаров, но при этом сделать ставку на надёжность и экологичность.
"Мы хотим, чтобы новая Supra стала символом чисто японской инженерии", — заявил представитель Toyota.
Немного истории
Имя Supra впервые появилось в 1978 году — тогда это была спортивная версия модели Celica. За десятилетия существования Supra прошла путь от "горячего купе" до культового символа автоспорта и уличных гонок. Особенно известна четвёртая генерация (A80), прославившаяся в фильме "Форсаж" и ставшая легендой тюнинга.
После долгого перерыва Toyota вернула Supra в 2019 году. Пятая генерация, получившая индекс A90, создавалась в сотрудничестве с BMW. Производство наладили на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, где также собирают BMW Z4.
Совместный проект позволил сократить издержки и быстро выпустить модель, но часть поклонников считала, что Supra утратила индивидуальность. Именно поэтому грядущая версия должна стать возвращением к корням.
Сравнение: GR Supra vs BMW Z4
|Параметр
|Toyota GR Supra
|BMW Z4
|Платформа
|Совместная
|Совместная
|Мощность
|340-387 л. с.
|340-400 л. с.
|Привод
|Задний
|Задний
|Коробка
|Механика / автомат ZF
|Только автомат
|Производство
|Magna Steyr (Австрия)
|Magna Steyr (Австрия)
Несмотря на схожие характеристики, Supra позиционировалась как более агрессивный и "драйверский" вариант, а Z4 — как стильный родстер для повседневной езды.
Как выбрать версию GR Supra
Пятая Supra предлагалась с несколькими типами двигателей:
-
рядная "шестёрка" 3.0 B58 мощностью 387 л. с. (или 340 л. с. на ряде рынков).
-
редкая версия с двухлитровым мотором на 258 л. с. (до 2024 года).
-
лимитированная GR Supra A90 Final Edition с отдачей 435 л. с. и 570 Нм.
При выборе стоит учитывать, что версии с механикой ценятся среди коллекционеров выше — они дают больше контроля и эмоций. Автоматическая коробка ZF остаётся эталоном по плавности и надёжности, а с ней Supra разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка GR Supra "на последние деньги" в ожидании роста цены.
Последствие: большинство машин со временем дешевеют, и Supra — не исключение.
Альтернатива: рассмотреть лимитированную серию A90 Final Edition — она действительно может стать коллекционной.
-
Ошибка: игнорировать обслуживание турбомотора.
Последствие: перегрев и потеря мощности.
Альтернатива: использовать оригинальное масло Toyota Gazoo Racing и следить за системой охлаждения.
-
Ошибка: считать Supra "копией BMW".
Последствие: недооценка японской инженерии.
Альтернатива: оценить подвеску и настройки шасси, разработанные именно Toyota — они радикально отличаются.
А что если Supra станет электрической?
Инсайдеры не исключают, что после выхода новой Supra Toyota может представить гибридную или даже полностью электрическую модификацию. Компания активно развивает направление Gazoo Racing EV и уже тестирует электрический спорткар на новой платформе.
Если это произойдёт, Supra станет символом перехода от классических бензиновых купе к новому поколению спортивных машин.
Плюсы и минусы GR Supra
|Плюсы
|Минусы
|Мощный и отзывчивый двигатель
|Высокая цена обслуживания
|Исключительная управляемость
|Малый клиренс — не для повседневных дорог
|Эмоциональный дизайн и звук
|Отсутствие задних сидений
|Высокое качество сборки
|Ограниченное пространство в салоне
|Культовый статус
|Сложность с оригинальными запчастями
FAQ
Сколько стоит Toyota GR Supra сейчас?
На российском рынке стоимость варьируется от 7,5 до 10 млн рублей в зависимости от года, состояния и комплектации.
Какая коробка лучше — автомат или механика?
Если вы ищете комфорт — автомат ZF. Если хотите максимум драйва — механика.
Когда появится новая Supra?
По данным инсайдеров, премьера может состояться в 2027 году. Производство начнётся в Японии, а не в Европе.
Мифы и правда
-
Миф: Supra — просто BMW Z4 в другой оболочке.
Правда: платформа общая, но подвеска, шасси и калибровки разработаны Toyota.
-
Миф: Supra слишком сложна в обслуживании.
Правда: при регулярном ТО и оригинальных деталях машина надёжна, как и большинство моделей Toyota.
-
Миф: современная Supra не интересна коллекционерам.
Правда: ограниченные версии уже растут в цене на вторичном рынке.
3 интересных факта
-
Toyota Supra A80 с турбодвигателем 2JZ-GTE до сих пор считается одной из лучших платформ для тюнинга — некоторые версии развивают свыше 1000 л. с.
-
В фильме "Форсаж" Supra сыграла ключевую роль, подарив модели всемирную известность.
-
Toyota сохранила фирменный дизайн задней части, напоминающий о легендарных моделях 90-х.
Исторический контекст
Путь Supra начался с 70-х годов, когда Toyota искала способ конкурировать с Nissan Z и Mazda RX-7. Сначала Supra была просто спортивной Celica, но уже к третьему поколению стала самостоятельной моделью.
В 90-е она вошла в "золотую эру" японских спорткаров, став конкурентом Skyline GT-R и Honda NSX. После 2002 года производство прекратилось, но спустя почти два десятилетия легенда вернулась — сначала в виде GR Supra A90, а теперь готовится новая глава истории.
