Японский дракон сбрасывает кожу: что скрывает Toyota перед уходом Supra с конвейера

Компания Toyota подтвердила, что весной 2026 года с конвейера сойдёт последняя GR Supra. Модель, ставшая символом японских спорткаров и кумиром автолюбителей по всему миру, завершит своё производство спустя семь лет после возвращения на рынок. Однако поклонникам не стоит спешить с прощанием — у Supra уже готовится преемник.

Почему Supra уходит

Официально Toyota объявила, что выпуск GR Supra прекратится в марте 2026 года. Причина — переход бренда на новую платформу и желание компании развивать собственную линейку спортивных моторов. Сегодняшняя Supra построена на общей архитектуре с BMW Z4 и оснащается немецким двигателем, что неоднократно вызывало споры среди фанатов марки.

Toyota решила вернуть модели её "японскую душу" — разработку и производство будут полностью перенесены под контроль самой компании.

Что известно о новой Supra

По предварительным данным, уже в 2027 году на рынок выйдет совершенно новое поколение Supra. Машина сохранит классическую схему с передним расположением двигателя и задним приводом — то, за что Supra всегда любили поклонники дрифта и спортивных треков.

Под капотом появится свежий двухлитровый турбомотор собственной разработки Toyota. Его мощность составит примерно 400 л. с., что позволит автомобилю остаться в лиге мощных спорткаров, но при этом сделать ставку на надёжность и экологичность.

"Мы хотим, чтобы новая Supra стала символом чисто японской инженерии", — заявил представитель Toyota.

Немного истории

Имя Supra впервые появилось в 1978 году — тогда это была спортивная версия модели Celica. За десятилетия существования Supra прошла путь от "горячего купе" до культового символа автоспорта и уличных гонок. Особенно известна четвёртая генерация (A80), прославившаяся в фильме "Форсаж" и ставшая легендой тюнинга.

После долгого перерыва Toyota вернула Supra в 2019 году. Пятая генерация, получившая индекс A90, создавалась в сотрудничестве с BMW. Производство наладили на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, где также собирают BMW Z4.

Совместный проект позволил сократить издержки и быстро выпустить модель, но часть поклонников считала, что Supra утратила индивидуальность. Именно поэтому грядущая версия должна стать возвращением к корням.

Сравнение: GR Supra vs BMW Z4

Параметр Toyota GR Supra BMW Z4 Платформа Совместная Совместная Мощность 340-387 л. с. 340-400 л. с. Привод Задний Задний Коробка Механика / автомат ZF Только автомат Производство Magna Steyr (Австрия) Magna Steyr (Австрия)

Несмотря на схожие характеристики, Supra позиционировалась как более агрессивный и "драйверский" вариант, а Z4 — как стильный родстер для повседневной езды.

Как выбрать версию GR Supra

Пятая Supra предлагалась с несколькими типами двигателей:

рядная "шестёрка" 3.0 B58 мощностью 387 л. с. (или 340 л. с. на ряде рынков). редкая версия с двухлитровым мотором на 258 л. с. (до 2024 года). лимитированная GR Supra A90 Final Edition с отдачей 435 л. с. и 570 Нм.

При выборе стоит учитывать, что версии с механикой ценятся среди коллекционеров выше — они дают больше контроля и эмоций. Автоматическая коробка ZF остаётся эталоном по плавности и надёжности, а с ней Supra разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка GR Supra "на последние деньги" в ожидании роста цены.

Последствие: большинство машин со временем дешевеют, и Supra — не исключение.

Альтернатива: рассмотреть лимитированную серию A90 Final Edition — она действительно может стать коллекционной.

Ошибка: игнорировать обслуживание турбомотора.

Последствие: перегрев и потеря мощности.

Альтернатива: использовать оригинальное масло Toyota Gazoo Racing и следить за системой охлаждения.

Ошибка: считать Supra "копией BMW".

Последствие: недооценка японской инженерии.

Альтернатива: оценить подвеску и настройки шасси, разработанные именно Toyota — они радикально отличаются.

А что если Supra станет электрической?

Инсайдеры не исключают, что после выхода новой Supra Toyota может представить гибридную или даже полностью электрическую модификацию. Компания активно развивает направление Gazoo Racing EV и уже тестирует электрический спорткар на новой платформе.

Если это произойдёт, Supra станет символом перехода от классических бензиновых купе к новому поколению спортивных машин.

Плюсы и минусы GR Supra

Плюсы Минусы Мощный и отзывчивый двигатель Высокая цена обслуживания Исключительная управляемость Малый клиренс — не для повседневных дорог Эмоциональный дизайн и звук Отсутствие задних сидений Высокое качество сборки Ограниченное пространство в салоне Культовый статус Сложность с оригинальными запчастями

FAQ

Сколько стоит Toyota GR Supra сейчас?

На российском рынке стоимость варьируется от 7,5 до 10 млн рублей в зависимости от года, состояния и комплектации.

Какая коробка лучше — автомат или механика?

Если вы ищете комфорт — автомат ZF. Если хотите максимум драйва — механика.

Когда появится новая Supra?

По данным инсайдеров, премьера может состояться в 2027 году. Производство начнётся в Японии, а не в Европе.

Мифы и правда

Миф: Supra — просто BMW Z4 в другой оболочке.

Правда: платформа общая, но подвеска, шасси и калибровки разработаны Toyota.

Миф: Supra слишком сложна в обслуживании.

Правда: при регулярном ТО и оригинальных деталях машина надёжна, как и большинство моделей Toyota.

Миф: современная Supra не интересна коллекционерам.

Правда: ограниченные версии уже растут в цене на вторичном рынке.

3 интересных факта

Toyota Supra A80 с турбодвигателем 2JZ-GTE до сих пор считается одной из лучших платформ для тюнинга — некоторые версии развивают свыше 1000 л. с. В фильме "Форсаж" Supra сыграла ключевую роль, подарив модели всемирную известность. Toyota сохранила фирменный дизайн задней части, напоминающий о легендарных моделях 90-х.

Исторический контекст

Путь Supra начался с 70-х годов, когда Toyota искала способ конкурировать с Nissan Z и Mazda RX-7. Сначала Supra была просто спортивной Celica, но уже к третьему поколению стала самостоятельной моделью.

В 90-е она вошла в "золотую эру" японских спорткаров, став конкурентом Skyline GT-R и Honda NSX. После 2002 года производство прекратилось, но спустя почти два десятилетия легенда вернулась — сначала в виде GR Supra A90, а теперь готовится новая глава истории.