Увидел новый силуэт Toyota — корма и световая полоса выдали больше, чем хотелось бренду

Новый силуэт Toyota всплыл в соцсетях и на медиаплощадках бренда без единой подсказки о названии. На затемнённом кадре видна корма массивного SUV и тонкая световая полоса во всю ширину. Компания ограничилась одной фразой, оставив публике пространство для догадок. Об этом сообщает guideautoweb.

Что выдало тизер

Главная деталь — необычная задняя оптика: две тонкие светодиодные линии внутри прямоугольного блока тянутся почти от края до края. Подобные решения сейчас чаще ассоциируются с электрическими моделями, поэтому в обсуждениях сразу всплыл сценарий с новым электрокроссовером. При этом силуэт выглядит угловатым и "квадратным", с широкими "плечами", что наводит на мысль о крупном семейном формате, а не о компактном городском SUV.

Электрический трёхрядник или новый Highlander

Самая популярная версия — долгожданный трёхрядный электровнедорожник Toyota для рынка Северной Америки, который должен конкурировать с Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. В пользу этой гипотезы говорят и габаритные пропорции на тизере, и то, что Toyota уже официально готовила производственную базу под "all-new, three-row battery electric SUV" в США.

Есть и более "земной" вариант: на изображении может скрываться Highlander следующего поколения — особенно на фоне того, что линейка в последние годы расширилась, а рядом в гамме уже закрепился более крупный Grand Highlander. При таком раскладе Toyota могла бы развести модели по смыслу: одна — привычный семейный кроссовер, другая — электроверсия или даже отдельная ветка в стиле bZ. Но пока это лишь логичное предположение, потому что сама компания деталей не раскрывает.

Почему всё упирается в заводы

Тизер появился не в вакууме: Toyota ещё весной 2024 года объявила об инвестициях в завод в Принстоне (Индиана) для подготовки сборки нового трёхрядного электрического SUV и расширения производства. Параллельно компания вкладывалась и в площадку в Джорджтауне (Кентукки), где также планировались работы под будущие электромодели. Эти шаги делают версию о большом электрическом SUV не просто мечтой фанатов, а продолжением уже заявленной стратегии.