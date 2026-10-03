Полтора миллиона между двумя седанами: сравнение Camry и Geely Preface объясняет, за что доплата

Camry снова стоит в автосалонах, и для многих это всё тот же знакомый седан, который тихо пережил целую эпоху. Кто-то помнит его ещё по питерской сборке, кто-то — по объявлениям, где пятилетняя машина стоила почти как новая, а кто-то сейчас смотрит на китайскую версию и пытается понять, за что просят такие деньги. Корреспондент РБК Autonews нашёл в московских и региональных салонах обновлённую Camry для китайского рынка: одна комплектация, гибрид с двухлитровым мотором на 197 сил, цена — от 4 881 660 рублей. После закрытия завода под Петербургом в 2022 году седан в Россию везут уже не по старой схеме, а через дилеров, и собирают его теперь в Гуанчжоу на совместном предприятии Toyota и GAC.

"Если Camry ввозят без заводской поддержки, покупателю нужно заранее выяснить, кто именно будет отвечать за гибридную систему и на каких условиях. Для такой машины это не формальность, а главный вопрос перед подписью договора. От него зависит не только комфорт владения, но и реальная стоимость машины в первые месяцы. Когда гарантия держится на продавце, а не на производителе, правила игры меняются сразу". автоэксперт Иван Рогов

Что сейчас продают под именем Camry

Новая Camry для китайского рынка внешне почти не отличается от привычного седана, и именно в этом её старый трюк. Снаружи машина выглядит без сюрпризов, зато внутри салон уже другой: экран на 15,6 дюйма, иная передняя панель, замша на потолке. Покупателю предлагают одну комплектацию, а под капотом стоит гибридная установка с двухлитровым мотором на 197 сил.

Смысл у этой истории простой и довольно приземлённый: Camry в России любят не за эффектную картинку, а за спокойную эксплуатацию. Её берут потому, что она долго ездит без лишних визитов в сервис и потом не зависает мёртвым грузом на продаже. В прошлом году рынок уже показал, как меняются приоритеты покупателей, но у Camry всё крутится вокруг старой формулы: надёжность, ликвидность и понятная цена владения.

Авито Авто год назад посчитал, что самая ходовая Camry с пробегом, выпущенная в 2017–2021 годах и оснащённая мотором 2,5 литра, стоила около 3 млн рублей. То есть пятилетняя машина оценивалась почти как новый седан из салона. Именно поэтому новая поставка и вызывает интерес: имя знакомое, техника свежая, а ценник уже совсем из другой лиги.

Сравнение с Geely Preface

Если ставить рядом официально продаваемый седан с гарантией, в этом сегменте первым всплывает Geely Preface. Его цена — 3,33-3,43 млн рублей, то есть разница с Camry сразу заметна даже без калькулятора. Но сравнивать в лоб всё равно приходится, потому что именно так многие и выбирают: либо привычная Toyota, либо свежий китайский седан с нормальной дилерской поддержкой.

По размерам машины действительно близки. Camry длиннее на 9 см, а колёсная база у неё больше на 2,5 см, зато Preface шире на 3 см. В сухом остатке это автомобили одного класса, и по габаритам спор тут идёт уже не о сантиметрах, а о том, что важнее конкретному покупателю.

По технике разница уже серьёзнее. У Camry — гибрид Toyota, и по мощности она заметно впереди, а в пробках расходует меньше топлива. У Preface стоит двухлитровый турбомотор на 150 сил, причём в марте этого года Geely снизила его мощность с 200 до 150 сил, чтобы удержать цену.

По оснащению Camry тоже не бедствует. В версии Sport Plus есть камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, панорамная крыша, вентиляция и подогрев передних и задних сидений, а также массаж передних кресел. У Preface в топе тоже есть камеры и круиз, плюс вентиляция передних сидений, подогрев руля и лобового стекла, но по набору опций Camry всё же богаче.

За что платят покупатели

Главная развилка здесь не в металле и не в экранах, а в цене вопроса. Разница между Camry и Preface — около 1,5 млн рублей, если сравнивать близкие версии. За эти деньги можно купить ещё одну подержанную машину, и именно поэтому эмоциональная покупка тут сталкивается с арифметикой без всякой романтики.

Часть переплаты Camry отрабатывает честно. Она обычно лучше держит остаточную стоимость, а гибридная установка помогает сэкономить на бензине. Но всё это не отменяет другой детали: в России у этой машины нет заводской гарантии Toyota, потому что её везут в обход производителя, а условия продавцов могут отличаться друг от друга.

Есть и ещё одна цифра, которая многое расставляет по местам. В Китае такая же Camry стоит 2,1-2,6 млн рублей, а у нас — почти вдвое дороже. И вот тут уже покупатель платит не только за сам автомобиль, но и за ввоз, за имя, за будущую ликвидность и за то, что гибрид остаётся гибридом даже без официальной поддержки.

Если смотреть совсем трезво, полтора миллиона сверху — это уже территория не расчёта, а личного решения. Для кого-то это цена спокойствия и привычного бренда, для кого-то — слишком дорогая надбавка за седан без заводской гарантии. Поэтому перед покупкой продавца стоит прямо спросить, кто и на каких условиях будет чинить гибридную систему, если она даст сбой в первый год.

"Camry остаётся сильной машиной именно за счёт понятной репутации и ликвидности. Но у версии, которую везут неофициально, есть слабое место: гарантийная часть зависит не от бренда, а от конкретного продавца. Покупатель должен заранее смотреть не только на цену, но и на сервисную схему. Если этого нет, очень легко переплатить за спокойствие, которое потом окажется условным". автоэксперт Дмитрий Сафронов

FAQ

Почему Camry до сих пор покупают, хотя есть много новых моделей?

Потому что у неё сильная репутация надёжного и ликвидного седана. Многие смотрят не только на цену покупки, но и на то, как машина потом продаётся.

Чем новая Camry для Китая отличается от прежней питерской сборки?

Теперь это другой рынок и другая сборка: автомобиль делают в Гуанчжоу на совместном заводе Toyota и GAC. При этом внешне машина изменилась не сильно, а вот салон и техника стали современнее.

Почему у Camry нет заводской гарантии в России?

Потому что машину ввозят не через официальную схему производителя. Гарантию даёт продавец, и условия у каждого дилера свои.

Стоит ли сравнивать Camry с Geely Preface?

Да, потому что по габаритам и классу это близкие машины. Но разница в цене, оснащении и гарантийной поддержке у них уже заметная.

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