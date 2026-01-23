Toyota 4Runner пятого поколения держит цену: владельцы объяснили, почему не хотят “новинку”

На фоне обновлений и технологических новшеств далеко не все автолюбители испытывают восторг. Владельцы Toyota 4Runner всё чаще спорят о том, стало ли новое поколение внедорожника шагом вперёд или, наоборот, потерей того самого характера. Особенно активно обсуждают шестое поколение модели, которое, по мнению многих, уступает своему предшественнику. Об этом пишет автожурналист Димитар Ангелов.

Почему пятое поколение считают эталоном

Toyota 4Runner пятого поколения выпускался с 2010 по 2024 год и за это время заработал репутацию одного из самых надёжных рамных внедорожников на рынке. Владельцы ценят его за простую и понятную конструкцию, проверенный временем атмосферный двигатель V6 1GR-FE и минимальное количество сложной электроники. Именно это сочетание, по мнению поклонников модели, и сделало автомобиль "неубиваемым".

Не случайно такие 4Runner до сих пор отлично держат цену на вторичном рынке. Многие считают, что это не спекуляция, а отражение реальной ценности машины: она десятилетиями служит без серьёзных поломок и не требует сложного обслуживания. Для части владельцев пятый 4Runner стал тем самым автомобилем, который покупают "надолго", без желания менять его каждые несколько лет.

Что не устраивает в шестом поколении

С выходом шестого поколения ожидания были высокими, но реальность, по словам многих владельцев, оказалась спорной. Новая модель получила более сложную технику, уменьшенные по объёму двигатели с турбонаддувом и современную мультимедийную начинку. Именно это и стало причиной разочарования для части аудитории.

"У меня есть 4Runner 2023 года, и я смотрел на 2025, когда они появились. Я высокий, и в новой модели мне не хватило пространства над головой. Мне не нужен огромный экран, и я переживаю из-за повышенной вероятности проблем с обслуживанием из-за дополнительной сложности", — отмечает владелец по имени Эд.

Другие владельцы подчёркивают, что их старые автомобили продолжают безотказно служить спустя более десяти лет эксплуатации, тогда как к новой силовой установке пока остаётся много вопросов.

Двигатели, коробки и доверие

Отдельная тема — силовые агрегаты. Многие поклонники пятого поколения прямо говорят, что не доверяют новым турбированным моторам и многоскоростным автоматическим коробкам передач. Для них связка атмосферного V6 и классического "автомата" кажется более надёжной и предсказуемой, особенно в условиях бездорожья и длительных поездок.

"Рад, что успел купить TRD Off Road Premium 2024 года. Мне нужен был новый автомобиль, но я не доверял новому силовому агрегату. Я хотел проверенный V6 и простую коробку", — делится владелец Дж. Т.

Звучат и более жёсткие оценки, связанные с интерьером и ощущениями от вождения. Некоторые владельцы считают, что новый 4Runner потерял "механическую честность" и стал слишком сложным ради сомнительной экономии топлива.

Общая тенденция рынка

В отзывах часто подчёркивают, что ситуация с 4Runner — часть более широкой тенденции в автопроме. Производители переходят на уменьшенные моторы, турбонаддув и сложные трансмиссии, чтобы соответствовать экологическим нормам. Однако не все покупатели уверены, что такие решения действительно оправданы в долгосрочной перспективе, особенно для тяжёлых рамных внедорожников.

Опасения вызывает и долговечность нагруженных четырёхцилиндровых двигателей, которым приходится тянуть автомобиль массой около 2,3 тонны. Многие признают, что Toyota традиционно надёжна, но предпочитают подождать несколько лет, чтобы понять, как новые агрегаты поведут себя со временем.