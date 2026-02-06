Легендарный мотор Toyota возвращается — фанаты JDM не верят своим глазам

Легендарные моторы редко возвращаются в производство, но иногда прошлое оказывается слишком важным, чтобы оставить его в музеях и гаражах коллекционеров. Toyota решила напомнить миру о ключевой главе своей инженерной истории, сделав шаг навстречу поклонникам классических моделей. Речь идёт о двигателе, который стал символом эпохи и культуры JDM. Об этом сообщает Iefimerida.

Возвращение мотора, ставшего иконой

В рамках программы GR Heritage Parts Toyota объявила о возобновлении выпуска ключевых компонентов двигателя 4A-GE. Этот атмосферный 1,6-литровый четырёхцилиндровый мотор впервые появился в 1980-х годах и получил мировую известность благодаря Toyota Corolla AE86. Именно он во многом сформировал репутацию бренда среди энтузиастов спортивного вождения и тюнинга.

Популярность 4A-GE давно вышла за пределы автоспорта. AE86 с этим двигателем стала частью массовой культуры, появляясь в аниме, фильмах и видеоиграх, включая серию Gran Turismo. Для многих поклонников японских автомобилей этот мотор ассоциируется с "чистым" вождением, высокими оборотами и механическим характером, который сегодня встречается всё реже.

Разные версии и технические особенности

Пока Toyota не уточнила, какие именно модификации 4A-GE будут производиться повторно. В разные годы мотор выпускался в нескольких версиях — от ранних вариантов Bluetop до более поздних Redtop, развивавших от 130 до 140 лошадиных сил в зависимости от рынка и экологических требований.

Особое место в истории занимает версия Silvertop с серебристой крышкой клапанов. Она отличалась повышенной степенью сжатия и головкой блока с пятью клапанами на цилиндр, что доводило общее количество до 20. В таком исполнении мощность достигала 160 лошадиных сил, а позднее увеличивалась до 165 благодаря внедрению системы изменения фаз газораспределения.

Не только AE86

Хотя именно Corolla AE86 сделала 4A-GE легендой, этот двигатель устанавливался и на другие модели Toyota. Среди них различные поколения Corolla, первое поколение MR2, Carina, а также отдельные версии Celica, предназначенные для японского рынка. Благодаря этому мотор стал одним из самых узнаваемых и массовых спортивных агрегатов своего времени.

Программа GR Heritage Parts

Возрождение 4A-GE вписывается в более широкую стратегию Toyota по поддержке классических моделей. В рамках GR Heritage Parts компания уже с осени 2025 года выпускает оригинальные компоненты для культовых автомобилей бренда, включая AE86, Land Cruiser разных поколений и Supra серий A70 и A80. Речь идёт не только о декоративных элементах, но и о важных технических узлах, без которых эксплуатация таких машин становится всё сложнее.