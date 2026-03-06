Красота в вазе несет дыхание смерти: весенний букет превращает жизнь кошки в борьбу за выживание

Весенние букеты часто несут скрытую угрозу для домашних кошек, способную вызвать тяжелое отравление или даже смерть питомца. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал о наиболее опасных цветах, к которым любопытные животные тянутся инстинктивно. Многие цветы провоцируют аллергии, кишечные расстройства и интоксикацию из-за токсинов в их составе. Об этом сообщает EcoSever.

Кошки по природе исследователи и часто пробуют букеты на вкус или пьют воду из вазы, где накапливаются бактерии, фитонциды и химикаты. По словам Шелякова, чтобы отвлечь питомца, стоит разместить по квартире свежую воду и обеспечить игрушками. Это минимизирует интерес к опасным растениям.

"Аллергии, различные кишечные расстройства, отравления могут вызывать практически все цветы у кошек. Опять же, нет ядов, есть дозы. Есть наиболее ядовитые для кошек традиционно весенние цветы. Мимоза очень ядовитая, подснежники, ландыши. Три топовых цветка весенних при достаточном попадании в организм кошки могут даже смерть вызвать", — отметил Михаил Шеляков.

Признаки отравления включают апатичность, слюнотечение, рвоту, понос и внезапную грусть у животного, как подчеркнул эксперт. Такие симптомы могут сигнализировать не только о растительных токсинах, но и о других угрозах. Ветврач рекомендует немедленный осмотр в клинике для спасения питомца.