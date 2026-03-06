Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка с цветами
Кошка с цветами
© freepik.com by freepic.diller is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:34

Красота в вазе несет дыхание смерти: весенний букет превращает жизнь кошки в борьбу за выживание

Весенние букеты часто несут скрытую угрозу для домашних кошек, способную вызвать тяжелое отравление или даже смерть питомца. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал о наиболее опасных цветах, к которым любопытные животные тянутся инстинктивно. Многие цветы провоцируют аллергии, кишечные расстройства и интоксикацию из-за токсинов в их составе. Об этом сообщает EcoSever.

Кошки по природе исследователи и часто пробуют букеты на вкус или пьют воду из вазы, где накапливаются бактерии, фитонциды и химикаты. По словам Шелякова, чтобы отвлечь питомца, стоит разместить по квартире свежую воду и обеспечить игрушками. Это минимизирует интерес к опасным растениям.

"Аллергии, различные кишечные расстройства, отравления могут вызывать практически все цветы у кошек. Опять же, нет ядов, есть дозы. Есть наиболее ядовитые для кошек традиционно весенние цветы. Мимоза очень ядовитая, подснежники, ландыши. Три топовых цветка весенних при достаточном попадании в организм кошки могут даже смерть вызвать", — отметил Михаил Шеляков.

Признаки отравления включают апатичность, слюнотечение, рвоту, понос и внезапную грусть у животного, как подчеркнул эксперт. Такие симптомы могут сигнализировать не только о растительных токсинах, но и о других угрозах. Ветврач рекомендует немедленный осмотр в клинике для спасения питомца.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Розовый язык и ледяное сердце: безразличие кота к котятам продиктовано древними инстинктами вчера в 15:42

Когда в доме появляются котята, поведение кота-отца может неприятно удивить владельцев или даже спровоцировать опасный конфликт на ровном месте внутри семьи.

Читать полностью » Дорогая лежанка пустует, а коробка манит: странный выбор кошек имеет логическое объяснение вчера в 15:40

Владельцы тратят тысячи на мягкие корзинки, но питомцы упорно выбирают старый картон или верхние полки шкафов из-за скрытых механизмов самосохранения.

Читать полностью » Весёлые мордочки за окном: как недорогой уход за британскими кошками уберёт их от ветеринарных проблем вчера в 15:36

Регулярный уход за британскими короткошерстными кошками требует внимания, иначе возникают неожиданные проблемы.

Читать полностью » Дайте собаке возможность исследовать мир: почему прогулка должна быть не только физической активностью вчера в 15:28

Забудьте о беге на поводке: как правильно гулять с собакой для её умственного и физического здоровья.

Читать полностью » Петля на шее вместо защиты: привычный аксессуар превращает жизнь кошки в опасную ловушку вчера в 14:34

Привычный аксессуар для прогулок и защиты от блох может стать причиной серьезных травм, если не учитывать биологические особенности поведения активных хищников.

Читать полностью » Живой мостик на диване: мягкие лапки выбирают тело хозяина вовсе не ради простого каприза вчера в 14:28

Когда любимый питомец выбирает ваше тело в качестве тропинки, за этим стоят законы физики и глубокие инстинкты, о которых многие владельцы даже не догадываются.

Читать полностью » Миска на замке — здоровье под ударом: привычное место для воды внезапно стало опасным для кошки вчера в 14:26

Когда любимая кошка начинает упорно игнорировать свою миску в пользу водопроводного крана, за этим странным поведением стоят глубокие инстинкты и сигналы тела/

Читать полностью » Уши как локаторы: бытовой шум превращает жизнь домашней кошки в бесконечный сеанс хоррора вчера в 14:24

Ваш любимец снова спрятался под кровать при включении блендера или пылесоса: за невинным испугом скрывается серьезная угроза для здоровья и психики хищника.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Жарка разносит жир по шкафам: микросферы оседают и окисляются, создавая тяжелый кухонный фон
Красота и здоровье
Вернуться к чистоте кожи: акне преодолевает порог 25 и не дает спокойно жить — как избежать проблем
Красота и здоровье
Наследие с градусом: биологическая уязвимость организма заставляет выбирать опасный путь
Красота и здоровье
Слова высасывают энергию: почему общение иногда приводит к неожиданной усталости
Красота и здоровье
Стресс как враг для волос: как хроническое напряжение провоцирует их стремительное выпадение
Авто и мото
Золотые поездки уходят в прошлое: ценник на такси в дождь и снег решили приручить законом
Красота и здоровье
Энергия тает, как дым от сигареты: скрытая причина дневной усталости кроется в составе тарелки
Спорт и фитнес
Эффект плато больше не страшен: грамотная программа перезапускает метаболизм в любом возрасте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet