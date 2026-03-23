Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 18:19

Ловушка вечного настроения: как навязанный оптимизм незаметно крадет ваши жизненные силы

Постоянное следование установке на тотальный позитив нередко провоцирует искажение восприятия реальности, вызывая избыточное напряжение и конфликты с близкими людьми. Психологи предупреждают, что привычка игнорировать сложные чувства ради образа "удобного" и успешного человека истощает внутренние ресурсы. Подобная модель поведения может быть продиктована как скрытыми внутренними страхами, так и внешним социальным давлением. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Токсичный оптимизм представляет собой опасную форму эмоциональной изоляции, при которой любые проявления гнева или печали воспринимаются как нечто недопустимое. По мнению экспертов, такая стратегия лишь отдаляет человека от объективной жизненной картины, требуя огромных затрат энергии на подавление естественных реакций вместо конструктивного решения текущих проблем.

"Токсичный оптимизм — это отказ принимать негативные эмоции, например грусть или гнев, и признание правильными только положительные переживания. Такой подход оказывается оторванным от реальности, потому что в жизни есть не только радостные, но и тяжелые ситуации. Отрицание этих переживаний не имеет смысла и требует значительных внутренних усилий. В итоге человек тратит ресурсы не на решение проблем, а на подавление собственных эмоций", — пояснила семейный системный психолог Алена Леонова.

Специалисты отмечают, что люди с подобным типом мышления часто склонны к обесцениванию переживаний окружающих, что ведет к деградации межличностных связей. Вместо необходимого сочувствия близкие получают советы "мыслить проще", что закономерно разрушает близость и доверие. Согласно утверждению Алены Леоновой, постоянное подавление естественных чувств накапливает внутреннее психическое напряжение, что со временем неизбежно приводит к ухудшению общего психологического здоровья.

Для исправления такой деструктивной модели поведения в первую очередь требуется развитие эмоциональной осознанности. Психологи подчеркивают важность критического пересмотра своих установок, помогающего принять все аспекты собственного характера как естественную часть жизни. Осознание истоков собственного "токсичного оптимизма" является необходимым условием для перехода к более гармоничному и здоровому самовосприятию в будущем.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

