Эмоциональный яд в красивой обертке: как распознать медленное разрушение личности в браке

Токсичные отношения в браке часто маскируются под обычные споры, но ключевой тревожный сигнал — это не крик, а систематическое унижение и манипуляция, разрушающие эмоциональную связь. Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина объясняет, как отличить здоровые конфликты от патологических, опираясь на биохимию стресса: в токсичных парах активируется кортизол, вызывая хроническое истощение. Нормальные разногласия, напротив, укрепляют узы через окситоцин — гормон доверия. Об этом сообщает MosTimes.

Конфликты неизбежны в паре из-за различий в восприятии мира, но их разрешение без оскорблений сохраняет психологическое равновесие. По словам Потемкиной, токсичность проявляется в борьбе за власть, где партнеры эксплуатируют слабости друг друга, игнорируя антропологические основы кооперации в отношениях. Как отметила специалист, такие динамики коренятся в детских травмах, превращая диалог в инструмент эмоционального насилия.

"Конфликты в отношениях это норма, потому что у людей могут быть разные точки зрения, разное восприятие. Конфликт очень важно уметь обсуждать без оскорблений, ярлыков, унижающих друг друга выражений. Конечно, это зависит от воспитания, от темперамента", — пояснила Татьяна Потемкина.

После токсичного общения человек ощущает себя отравленным, с подорванной самооценкой, что усиливает зависимость от абьюзера. Постоянное давление манипуляциями разрушает нейронные связи доверия, делая сопротивление все сложнее. Эксперт подчеркивает: выход из таких отношений требует терапии для восстановления биохимического баланса и антропологической ориентации на взаимную поддержку.