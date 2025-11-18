Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диффенбахия
Диффенбахия
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 0:14

Осенью пересмотрела свои комнатные растения: один вид неожиданно портит воздух сильнее других

Осенью комнатные растения ухудшили воздух в плохо проветриваемых комнатах

Осенью мы всё чаще задумываемся о том, как добавить в дом уюта, когда за окном серо и холодно. Самый простой способ — поставить на подоконник или полку зелёные растения: они оживляют интерьер и делают атмосферу теплее. Но за внешней привлекательностью скрывается один неожиданный нюанс. Некоторые привычные комнатные "питомцы" способны ухудшать качество воздуха, причём чаще всего — в небольших и плохо проветриваемых комнатах. Именно поэтому важно разбираться, какие растения действительно делают атмосферу здоровее, а какие — требуют аккуратности.

Почему популярные растения могут загрязнять воздух

Стремление превратить дом в мини-оранжерею стало частью городской культуры. Монстеры, фикусы, потосы, сансевиерии — все они давно превратились в элементы современного декора. Но не каждый зелёный красавец одинаково полезен. Некоторые виды выделяют летучие органические соединения (ЛОС), особенно активно — при скачках температуры, неправильном поливе или избытке света. Это естественный процесс, но для людей с аллергией или повышенной чувствительностью он может стать источником дискомфорта.

Что такое ЛОС и почему они важны

ЛОС — это газообразные вещества, которые присутствуют в большинстве помещений. Часть из них выделяется строительными материалами, мебелью или бытовой химией. Но и растения тоже участвуют в этом обмене. Разные виды производят различное количество ЛОС, и уровень может меняться в зависимости от условий. В малых дозах эти вещества безвредны, но при длительном накоплении способны вызывать раздражение глаз, сухость в горле или лёгкие головные боли.

Какие растения чаще всего связаны с ухудшением качества воздуха

  1. Фикус Бенджамина - популярен и красив, но может выделять аллергены и отдельные типы ЛОС.
  2. Сансевиерия - её плотные листья выглядят безупречно, однако в период активного роста она формирует небольшие порции углеводородов.
  3. Диффенбахия - требует аккуратного ухода, а при стрессовых условиях способна выделять раздражающие соединения.
  4. Потос (Epipremnum aureum) - легко переносит тень, но в плохо проветриваемых комнатах увеличивает выброс азотистых соединений.
  5. Олеандр - редко встречается в квартирах, но при комнатном содержании может выделять токсичные вещества.

Для большинства людей эти растения не представляют угрозы, но в маленьких спальнях, детских или комнатах с герметичными окнами стоит соблюдать осторожность.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Лёгкое першение, сухость в носу, периодические головные боли или усталость после долгого пребывания рядом с конкретным растением — признаки, что организм реагирует на органические выбросы. Чаще всего такая чувствительность проявляется у детей, пожилых людей и тех, кто страдает астмой. Проблема не в самих растениях, а в сочетании факторов: скученности, плохой вентиляции и особенностях конкретного вида.

Какие растения действительно помогают очищать воздух

Тема "растений-очистителей" вызывает много споров, но определённые виды действительно способны снижать концентрацию формальдегида, бензола и других бытовых загрязнителей.

Топ растений-фильтраторов

  1. Спатифиллум — поглощает формальдегид и бензол.
  2. Хлорофитум — помогает улавливать угарный газ.
  3. Арека — увлажняет воздух и снижает количество токсичных веществ.
  4. Бостонский папоротник — уменьшает уровень формальдегида.
  5. Золотой потос — очищает воздух при условии хорошей вентиляции.

Их эффективность усиливается, если сочетать разные виды и регулярно проветривать помещение.

Как расставлять растения, чтобы сохранить здоровый воздух

  • размещайте чувствительные виды подальше от зоны сна;
  • не ставьте много растений в маленькой комнате;
  • избегайте скопления нескольких "активных" видов рядом;
  • поддерживайте регулярный уход: обрезку, полив, пересадку;
  • ежедневно открывайте окна хотя бы на 10 минут.

Такой подход сохраняет атмосферу свежей даже зимой.

Как правильно выбирать растения

Правильный выбор начинается с чтения этикеток. Лучше отдавать предпочтение видам с понятным происхождением и прозрачными требованиями по уходу. Чем меньше химически обработанная почва или искусственные добавки в субстрате, тем ниже риск дополнительных выбросов. Комнатные экодизайнеры советуют ориентироваться не на модные названия, а на практичность и особенности вашего пространства.

А что если очень хочется зелени, но есть аллергия?

В этом случае помогут устойчивые, "тихие" виды: хлорофитум, алоэ, пальмы, папоротники. Они почти не вызывают реакций и подходят даже для детских комнат. Можно также выбрать растения, которые меньше нуждаются в ярком свете — они, как правило, выделяют меньше ЛОС.

Плюсы и минусы комнатного озеленения

Плюсы

Минусы

Улучшают настроение

Выделение ЛОС у отдельных видов

Создают уют и украшают интерьер

Возможное усиление аллергии при плохой вентиляции

Повышают влажность воздуха

Требуют регулярного ухода

Помогают фильтровать бытовые загрязнители

Токсичность некоторых растений для домашних животных

Позволяют зонировать пространство

Могут занимать много места в маленьких комнатах

FAQ

Как выбрать безопасное растение для спальни?
Подойдут хлорофитум, алоэ, папоротник или любые виды с минимальными выбросами ЛОС.

Что лучше: один большой цветок или несколько маленьких?
Если цель — улучшить воздух, лучше сочетать несколько мелких или средних растений.

Мифы и правда

  • Миф: "Любое растение очищает воздух".
    Правда: очищающие виды — это ограниченная группа.
  • Миф: "Если растение пахнет, оно вредно".
    Правда: аромат не связан с ЛОС.
  • Миф: "Сансевиерия идеальна для спальни".
    Правда: не всем подходит из-за углеводородов в период роста.

Три интересных факта

  • Эффективность работы ЛОС зависит от температуры сточных вод, концентрации загрязняющих веществ, наличия достаточного количества кислорода и общей нагрузки на систему
  • Осенью растения выделяют больше органических веществ из-за перепадов температур.
  • У крупных листьев способность поглощать загрязнители выше, чем у мелких.

Исторический контекст

В середине XX века первые исследования влияния растений на воздух проводились в рамках космической программы. Учёные искали способы очищать замкнутую атмосферу кораблей. Позднее эти данные стали основой для современных рекомендаций по комнатному озеленению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томат Монгольский карлик плодоносит до заморозков — агроном Алексей Дроздов вчера в 18:22
Решил попробовать Монгольский карлик — и теперь собираю крупные плоды до самых заморозков

Томат "Монгольский карлик" стал хитом среди дачников благодаря урожайности, неприхотливости и способности плодоносить в суровых регионах. Почему он так хорош — разбираемся подробно.

Читать полностью » Вырастить рукколу в помещении и наслаждаться свежими листьями можно за 4 недели вчера в 18:11
Теперь всегда выращиваю рукколу дома — вот секреты, которые мне помогли

Руккола — это не только вкусная, но и полезная зелень, которую легко вырастить в помещении. Узнайте, как получить быстрый и вкусный урожай с минимальными усилиями.

Читать полностью » Зеленая, оранжевая и фиолетовая капуста добавляют разнообразие на участке — агроном вчера в 17:22
Привезла необычные сорта цветной капусты — и теперь у меня не только вкусный, но и красивый урожай

Цветная капуста бывает не только белой: зелёные, оранжевые и фиолетовые сорта станут украшением участка и источником богатого урожая. Узнайте, как подготовиться к сезону.

Читать полностью » Жасмин Самбак цвёт круглый год при минимальных усилиях вчера в 17:12
Арабский жасмин превращает дом в рай: вот как заставить цвести его даже зимой

Если вы ищете комнатное растение с приятным ароматом, которое будет радовать вас и зимой, жасмин самбак — это идеальный выбор. Узнайте, как правильно выращивать его дома и наслаждаться его прекрасным запахом круглый год.

Читать полностью » Теплица помогает повысить урожайность баклажанов в два раза — агроном Марина Лопатина вчера в 16:22
Установила капельный полив и регулируемую вентиляцию — и тепличные баклажаны стали самыми здоровыми на участке

Тепличные баклажаны созревают раньше, дают более щедрый урожай и почти не страдают от капризов погоды. Разбираем, как создать идеальные условия для этой теплолюбивой культуры.

Читать полностью » Рождественская звезда может зацвести, даже если на улице темно вчера в 16:10
Эти зимние растения цветут в темноте — нужно лишь соблюдать эти правила

Зимние праздники — время, когда многие растения начинают цвести, даже несмотря на мрак окружающего мира. Если вы хотите наслаждаться яркими цветами зимой, обратите внимание на зимние комнатные растения, которые процветают даже при коротких днях и темных ночах.

Читать полностью » Агроном Марина Соколова рекомендует соблюдать оптимальные сроки посева для капусты вчера в 15:22
Посадила капусту в отдельные стаканчики — и уже через несколько недель увидела разницу в росте

Как выбрать правильные сроки посева ранней капусты и какой способ выращивания даст крепкую, устойчивую рассаду? Разбираемся в ключевых условиях и методах.

Читать полностью » Смешивание сортов ухудшает хранение картофеля — агроном Инна Фролова вчера в 14:41
Разложила картофель по сортам — и на следующий год чуть в обморок не упала от разницы

Почему нельзя смешивать сорта картофеля? Разбираем три главные причины — разный срок созревания, сложность хранения и пересортицу. Грамотный подход спасёт урожай.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
У детей отмечен серьёзный прирост лишнего веса по данным Минздрава
ПФО
Почти половина преступлений в Пензенской области связана с преступлениями против собственности — прокуратура
ДФО
Профессор Федюк разработал "живой" бетон с самовосстанавливающимися свойствами
СФО
Департамент здравоохранения вводит строгий регламент для проверки целителей — власти округа
Дом
Акцентная окраска превращает радиатор в декоративный элемент по мнению дизайнеров
УрФО
Роддом на Дагестанской закрывают из-за нарушений безопасности — Татьяна Савинова
Авто и мото
В 2025 году Россия увеличила импорт подержанных автомобилей на 15% — глава "Автостат" Целиков
Туризм
Туристы пересекли лед Байкала по маршруту Малое море — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet