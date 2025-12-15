Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://pixabay.com by peterweideman is licensed under Free
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 21:02

Номер блестит от чистоты — и убивает: тайная сторона гостиничной гигиены

Следствие установило применение фосфина в гостинице Стамбула — полиция Турции

Отели нередко экономят на безопасности, оставляя за кадром последствия собственной халатности. Когда борьба с насекомыми превращается в смертельную угрозу, отдых может закончиться трагедией. Об этом сообщает издание "Вокруг Света".

Опасные случаи за границей

Осенью 2025 года туристический мир потрясли два инцидента. На Бали погибла 25-летняя гражданка Китая: девушку нашли мёртвой в дешёвом хостеле, где незадолго до этого травили клопов. Десять других постояльцев были госпитализированы с признаками отравления. Через два месяца подобная трагедия произошла в Стамбуле — семья из четырёх человек скончалась после того, как в их отеле использовали фосфин, токсичный газ, применяемый для дезинсекции. Позже полиция арестовала 11 сотрудников гостиницы в районе Фатих.

Эксперты отмечают, что такие случаи чаще происходят в недорогих отелях, где дезинсекцию проводят без соблюдения норм безопасности. Номера после обработки нередко открывают для заселения уже через несколько часов, хотя людям нельзя находиться там как минимум сутки.

Как распознать обработанный номер

Основатель консалтинговой компании "HC consulting" и председатель МОО "Союз отельеров" Роман Сабиржанов объяснил, что первое, на что стоит обратить внимание, — запах.
"Свежий специфический запах — горьковатый, кислый, металлический — первый сигнал", — говорит Роман Сабиржанов. Однако, добавил эксперт, неопытный человек может и не распознать его: после дезинфекции персонал тщательно убирает помещение, и запах быстро исчезает.

Кроме запаха, тревожными признаками могут быть повышенная влажность, мутная плёнка на стеклах, вялые насекомые или закрытые соседние номера. Всё это свидетельствует о том, что в здании недавно проводили обработку.

Как обезопасить себя

Если при заселении запах всё же ощущается, специалист советует сразу открыть окна и включить вытяжку. При наличии сплит-системы стоит использовать её в режиме вентиляции.
"Однако в жарких странах окна в номерах часто не открываются, поэтому, если в комнате чувствуется стойкий запах химии, лучше сразу спросить у персонала, можно ли переселиться", — советует эксперт.

Путешественникам рекомендуется также протереть влажной салфеткой пульты, ручки и поверхности — это помогает убрать остатки химии. В российских гостиницах можно запросить акт дезинфекции: по словам Сабиржанова, отели обязаны вести журнал обработок, который подтверждает их регулярность.

Отдых должен ассоциироваться с комфортом, а не с риском для жизни. Но даже в самых безобидных на первый взгляд ситуациях бдительность остаётся лучшей страховкой.

