В ОАЭ археологи обнаружили руины города Туам, датируемые шестым веком нашей эры, на острове Аль-Синния. Туам, упомянутый в арабских рукописях, был важным центром добычи жемчуга и рыбы. Предполагается, что город был покинут из-за чумы и региональных конфликтов.
Раскопки показали жилые поселения с узкими переулками и находки сосудов, вероятно, привезенных из Ирака, что свидетельствует о плотной застройке Туама.
Ранее считалось, что это могло быть монастырское поселение, но размеры и отсутствие крупных городов поблизости подтверждают, что найден именно Туам. Это открытие важно для понимания доисламской истории региона.
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