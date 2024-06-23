В ОАЭ археологи обнаружили руины города Туам, датируемые шестым веком нашей эры, на острове Аль-Синния. Туам, упомянутый в арабских рукописях, был важным центром добычи жемчуга и рыбы. Предполагается, что город был покинут из-за чумы и региональных конфликтов.

Раскопки показали жилые поселения с узкими переулками и находки сосудов, вероятно, привезенных из Ирака, что свидетельствует о плотной застройке Туама.

Ранее считалось, что это могло быть монастырское поселение, но размеры и отсутствие крупных городов поблизости подтверждают, что найден именно Туам. Это открытие важно для понимания доисламской истории региона.

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