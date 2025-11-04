Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тренировки в спортзале
тренировки в спортзале
© freepik
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 8:50

Тренировка, которая помещается в чемодан: эффект сильнее, чем от железа

Тренировка с полотенцем улучшает осанку и ускоряет обмен веществ — программа Мишель Хэнлон Маскари

Тренировки не всегда требуют сложного инвентаря и часов, проведённых в спортзале. Иногда достаточно самого обычного полотенца, чтобы привести тело в тонус и почувствовать уверенность в каждом движении. Простая, но продуманная программа, предложенная инструктором по фитнесу Мишель Хэнлон Маскари, помогает проработать мышцы всего тела, улучшить осанку и ускорить обмен веществ. Главное — выполнять упражнения регулярно и правильно.

Как подготовиться

Перед началом тренировки возьмите среднее пляжное полотенце, сложите его вдоль пополам и скрутите до упругости. Выполнять комплекс лучше босиком — так вы активируете мышцы стоп и улучшите баланс. А если есть возможность потренироваться на песке, эффект будет ещё заметнее: поверхность заставит работать глубокие мышцы стабилизаторы.

Занимайтесь по 30 минут трижды в неделю, чередуя дни нагрузки и отдыха. Уже через четыре недели можно увидеть первые результаты — тело станет подтянутым, а движения лёгкими и уверенными.

Комплекс упражнений с полотенцем

Выпад с подъёмом колена

Это упражнение укрепляет ноги, ягодицы, плечи и мышцы корпуса. Сделайте выпад вперёд, колено над щиколоткой, спина прямая. Полотенце держите широко, вытягивая руки над головой. Затем, отталкиваясь задней ногой, поднимите колено перед собой и одновременно опустите полотенце к нему. Повторите восемь раз, затем смените ногу.

Удержание для бицепсов

Отличный способ почувствовать напряжение в руках без гантелей. Встаньте прямо, поместите один конец полотенца под стопу, другой держите рукой. Согните локоть и натяните полотенце, фиксируя положение на 30 секунд. Сделайте четыре подхода на каждую сторону.

Подъём таза с акцентом на трицепс

Это упражнение сочетает работу рук, ягодиц и корпуса. Поднимите одну руку вверх, согнув её под углом 90 градусов, другой рукой возьмитесь за полотенце за спиной. Старайтесь выпрямлять верхнюю руку, создавая сопротивление, и одновременно поднимайте ногу. Повторите восемь раз, затем поменяйте стороны.

Повороты корпуса

Сядьте, слегка отклонитесь назад, удерживая полотенце перед собой. Держа мышцы пресса в напряжении, повернитесь вправо, затем влево, стараясь сохранять угол наклона. Это упражнение укрепляет косые мышцы живота и улучшает осанку.

Разгибание ноги с сопротивлением

Лягте на спину, одно колено согнуто, другая нога прижата полотенцем к груди. Медленно выпрямляйте её, создавая сопротивление руками. Вернитесь в исходное положение и повторите восемь раз. Затем поменяйте ноги.

Подъём таза с полотенцем

Положите сложенное полотенце между коленями, согните ноги, стопы на полу. Сжимая полотенце, поднимайте бёдра как можно выше. Это движение отлично формирует ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Сделайте восемь повторов.

Приседание с подъёмом на носки

Встаньте, ноги чуть шире бёдер, полотенце в руках. Приседайте, одновременно поднимая руки до уровня плеч. Возвращаясь вверх, встаньте на носки и вытяните руки над головой. Повторите восемь раз. Упражнение эффективно развивает баланс и укрепляет всё тело.

Сравнение полотенца и инвентаря

Если сравнивать полотенце с привычными гантелями, разница очевидна. Полотенце доступно каждому и не требует покупки или хранения. Нагрузка регулируется самим человеком: чем сильнее натяжение, тем интенсивнее работа мышц. Оно удобно и безопасно, а ещё помогает развивать баланс и активирует мышцы-стабилизаторы. Гантели же создают точечную нагрузку и лучше подходят для наращивания силы, но требуют пространства и оборудования.

Таким образом, полотенце — универсальный инструмент, подходящий для дома, поездок и лёгких тренировок, где важны координация и тонус, а не силовые рекорды.

Как улучшить эффект

  • Следите за дыханием: вдох при расслаблении, выдох при усилии.

  • Не спешите — движения должны быть контролируемыми.

  • Сочетайте комплекс с растяжкой и кардио для максимального результата.

  • Пейте достаточно воды до и после тренировки.

  • Старайтесь заниматься в одно и то же время — привычка формируется за месяц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения быстро и без контроля.
    Последствие: риск травмы суставов.
    Альтернатива: уменьшить темп и сосредоточиться на технике.

  • Ошибка: забывать про дыхание.
    Последствие: повышенное давление, головокружение.
    Альтернатива: использовать правило "выдох на усилии".

  • Ошибка: игнорировать растяжку после тренировки.
    Последствие: мышечные зажимы, замедленное восстановление.
    Альтернатива: добавить 5-10 минут лёгкого стрейчинга.

А что если нет времени?

Даже 10-15 минут работы с полотенцем утром активизируют кровообращение, зарядят энергией и улучшат концентрацию. Короткий комплекс можно сделать во время отпуска, дома или на пляже — физическая форма не зависит от зала.

Плюсы и минусы метода

Среди плюсов стоит отметить универсальность, безопасность и отсутствие необходимости в оборудовании. Тренировки с полотенцем развивают гибкость, улучшают баланс и укрепляют мышцы без риска перегрузок. Они идеально подходят новичкам и людям, ведущим малоподвижный образ жизни.

К минусам можно отнести ограниченный уровень нагрузки: для серьёзного прироста силы полотенце не подойдёт. Также такие тренировки требуют внимания к технике и регулярности, чтобы эффект сохранялся.

FAQ

Как часто выполнять упражнения с полотенцем?
Достаточно трёх тренировок в неделю, чтобы увидеть результат уже через месяц.

Можно ли заменить полотенце резиновой лентой?
Да, но лента создаёт другое сопротивление — нагрузка будет выше, а контроль движения сложнее.

Что делать, если болит поясница?
Уменьшите амплитуду движений, сосредоточьтесь на укреплении корпуса и растяжке после комплекса.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки без веса не дают результата.
    Правда: собственный вес и сопротивление полотенца отлично укрепляют мышцы и развивают выносливость.

  • Миф: короткие занятия бесполезны.
    Правда: регулярные 30-минутные тренировки дают стабильный эффект уже через несколько недель.

  • Миф: упражнения без обуви вредны.
    Правда: босые тренировки помогают развить равновесие и стабилизировать мышцы стоп.

3 интересных факта

  • Полотенце в фитнесе активно применяют в йоге и пилатесе как вспомогательный инструмент.

  • Такие тренировки особенно полезны для людей, ведущих сидячий образ жизни.

  • При регулярных занятиях улучшается осанка и уменьшается нагрузка на позвоночник.

Исторический контекст

Первые тренировки с полотенцем появились в 1990-х годах в США как альтернатива йоге для занятых людей. Постепенно метод распространился по миру, а сегодня его используют даже в спортивной реабилитации и домашних онлайн-программах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение Long Bow укрепляет пресс и спину — отметила профессор Мари-Аннет Браун сегодня в 4:50
Эта тренировка работает лучше кофе: бодрит, стройнит и снимает стресс

Всего 20 минут, чтобы вернуть стройность и хорошее настроение. Простая тренировка SELF помогает укрепить тело и побороть стресс.

Читать полностью » Фитнес-тренер рассказал, что регулярные подтягивания помогают развить симметрию спины сегодня в 4:39
Простое упражнение на улице помогает построить спину лучше, чем тренажёр

Уличный воркаут помогает развить сильную спину и плечевой пояс без тренажёров. Главное — освоить базовые упражнения и добавить вариации для комплексной прокачки.

Читать полностью » Обратное скручивание повышает устойчивость корпуса — тренер Гуннар Петерсон рассказал о пользе для пресса сегодня в 4:10
Пресс под контролем случайности: игра, которая делает тело рельефным

Игровая тренировка, которая заменит скучные скручивания и поможет проработать мышцы живота под любым углом, превращая фитнес в удовольствие.

Читать полностью » 18-минутная интервальная тренировка улучшает выносливость и подтягивает фигуру — данные экспертов сегодня в 3:50
Привычки не нужны: короткая тренировка, которая работает лучше часа в зале

Этот 18-минутный фитнес-комплекс поможет сжечь калории, подтянуть мышцы и вернуть энергию — без спортзала и лишних часов тренировок.

Читать полностью » Приседания с фитболом укрепляют ягодицы и бёдра — отметили тренеры сегодня в 3:10
Эта тренировка длится всего 25 минут, но тело меняется уже через неделю

Комплекс из десяти упражнений поможет проработать всё тело за 25 минут. Узнайте, как сделать фигуру подтянутой без зала и с минимальным инвентарём.

Читать полностью » Тяга эспандера к груди укрепляет спину и руки — заявил тренер Хуан Карлос Сантана сегодня в 2:50
Рекорд без спортзала: формула тела, которая сжигает жир быстрее, чем бег

Короткая, но интенсивная тренировка, которая сочетает силу и кардио, помогает сбросить лишний вес и укрепить тело за 25 минут.

Читать полностью » Джош Йорк: утренние упражнения по 8 минут улучшают здоровье после 50 лет сегодня в 2:22
Утренние упражнения, которые заменяют час в спортзале и дают больше энергии

Узнайте, как утренняя зарядка длительностью 8 минут может значительно улучшить ваше здоровье и замедлить старение, особенно для людей старше 50 лет.

Читать полностью » Упражнение Супергерл развивает мышцы спины — тренер Франко Цукколи о правильной технике сегодня в 2:10
Секрет стройных фигур без спортзала: всё решают три упражнения

Этот простой комплекс с гантелями и фитболом помогает укрепить спину, ягодицы и ноги, сделать тело более подтянутым и улучшить осанку.

Читать полностью »

Новости
Дом
Запах плесени или кухни: как определить, что шторы нужно заменить
Садоводство
Ноябрь назвали оптимальным временем для обрезки фиалок — мнение цветоводов
Еда
Салат с фунчозой и корейской морковью готовится за 20 минут и остается сытным без заправки
Садоводство
Осенняя посадка бархатцев укрепляет растения и ускоряет весеннее прорастание — Татьяна Фролова
Еда
Холодец из говяжьих хвостов в мультиварке готовится быстрее традиционного способа
УрФО
Житель Пермского края отсудил у "АВТОВАЗа" 4,7 млн рублей за неисправную LADA Vesta
Культура и шоу-бизнес
Стивен Кинг назвал новый сериал HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри" по-настоящему пугающим
Авто и мото
"Авито Авто": в сентябре 2025 года продажи "липучек" выросли на 22%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet