Торговый оборот между Россией и Казахстаном увеличивается и уже достигает почти 30 миллиардов долларов, заявил лидер РФ Владимир Путин во время встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.



Путин отметил стабильную коммуникацию и увеличение торгового оборота, который превысил отметку в 30 миллиардов долларов.



Президент подчеркнул, что Россия остается ключевым торговым и экономическим партнером Казахстана, имеющим множество значимых направлений сотрудничества и интересных проектов.



В ответ Токаев отметил положительное развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами.



Он подчеркнул, что лично следит за выполнением договоренностей, достигнутых в ходе визита Путина в Казахстан в ноябре предыдущего года.



Токаев выразил уверенность в успешной реализации этих значимых проектов, о которых договорились во время визита Путина.



По его мнению, эти проекты символизируют стратегическое партнерство между двумя государствами.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)