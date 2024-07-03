Торговый оборот между Россией и Казахстаном увеличивается и уже достигает почти 30 миллиардов долларов, заявил лидер РФ Владимир Путин во время встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Путин отметил стабильную коммуникацию и увеличение торгового оборота, который превысил отметку в 30 миллиардов долларов.
Президент подчеркнул, что Россия остается ключевым торговым и экономическим партнером Казахстана, имеющим множество значимых направлений сотрудничества и интересных проектов.
В ответ Токаев отметил положительное развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами.
Он подчеркнул, что лично следит за выполнением договоренностей, достигнутых в ходе визита Путина в Казахстан в ноябре предыдущего года.
Токаев выразил уверенность в успешной реализации этих значимых проектов, о которых договорились во время визита Путина.
По его мнению, эти проекты символизируют стратегическое партнерство между двумя государствами.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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