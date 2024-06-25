Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета. Он категорически отрицает такое сравнение, называя его абсурдным. По его мнению, приобретение турпакета включает в себя передачу ответственности туроператору, который обеспечивает исполнение всех услуг, указанных в договоре. В то время как регистрация в посольстве просто информирует государственные органы о вашем пребывании в стране и не влечет за собой никаких дополнительных обязательств или прав.

Профессор подчеркнул, что многие путешественники, включая его самого, предпочитают путешествовать самостоятельно, забронировав гостиницы и перелеты напрямую, а также оформляя страховку без посредников.

"Посольство уведомлено о моем присутствии, и это хорошо. Они знают, что я здесь," — комментирует эксперт.

Таким образом, Бандурин выделил важность личной ответственности и самостоятельности в современном туризме, опровергая идею о том, что регистрация в посольстве может заменить услуги туроператора.

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