Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета. Он категорически отрицает такое сравнение, называя его абсурдным. По его мнению, приобретение турпакета включает в себя передачу ответственности туроператору, который обеспечивает исполнение всех услуг, указанных в договоре. В то время как регистрация в посольстве просто информирует государственные органы о вашем пребывании в стране и не влечет за собой никаких дополнительных обязательств или прав.
Профессор подчеркнул, что многие путешественники, включая его самого, предпочитают путешествовать самостоятельно, забронировав гостиницы и перелеты напрямую, а также оформляя страховку без посредников.
"Посольство уведомлено о моем присутствии, и это хорошо. Они знают, что я здесь," — комментирует эксперт.
Таким образом, Бандурин выделил важность личной ответственности и самостоятельности в современном туризме, опровергая идею о том, что регистрация в посольстве может заменить услуги туроператора.
Фото: commons.wikimedia.org/Panpanchik (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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