Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок подачи туроператорами сведений в систему электронных путевок. Согласно новым нормам, туроператоры могут передавать сведения в систему до 15-го числа месяца, следующего за месяцем реализации туристического продукта, но не позднее даты начала путешествия.
Ранее эти данные требовалось вносить до 15-го числа следующего месяца после продажи и не позднее чем за 24 часа до начала услуг. Новый закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением ряда положений, сообщает ТАСС.
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