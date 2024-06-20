Укрепление рубля почти не отразилось на стоимости туров в Турцию. Хотя Банк России снизил официальный курс доллара, туроператоры продолжают использовать внутренние валютные курсы, которые значительно превышают ставку Центробанка. Например, у Anex курс доллара составляет 88 руб., у Fun&Sun и TEZ TOUR — 87,2 руб., а у "Интуриста", Coral Travel и Sunmar — 87,17 руб. Евро оценивается в 91,76-94,9 руб.
Туроператоры также увеличивают надбавку к официальным курсам, которая сегодня у некоторых компаний достигает 6,5%, в то время как ранее она составляла максимум 5,5%. Несмотря на укрепление рубля на 8% за последнюю неделю, это почти не повлияло на стоимость туров за границу.
Например, недельный тур на двоих в отель Crystal Centro Resort 5* (Анталья) подешевел всего на 2,1%, а тур в Rixos Downtown 5* снизился на 4,9%. Некоторые турпакеты в востребованные гостиницы даже подорожали, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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