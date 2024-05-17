В текущем летнем сезоне только туроператор Библио-Глобус организует полеты из Москвы на Шри-Ланку, используя рейсы "Аэрофлота", с сокращением частоты рейсов с трех до двух раз в неделю.
Другие туроператоры, такие как Anex и Fun&Sun, завершили зимние чартерные программы и перешли на продажу туров на регулярных рейсах.
На Шри-Ланке лето является низким туристическим сезоном из-за дождей, особенно на юго-западе острова, в то время как на северо-восточном побережье осадков меньше. Тем не менее, доступные цены на туры (например, 7 ночей в Hikka Bliss 3* за 78,5 тыс. руб. на двоих) делают их более выгодными по сравнению со стоимостью авиабилетов (106 тыс. руб. на двоих), что может быть связано с сезонным спадом спроса после майских праздников, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Mfaham (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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