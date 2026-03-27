Зоны комфорта на карте пустеют: популярные направления для отпуска бьют рекорды по стоимости

Еще недавно планирование летнего отпуска напоминало приятный ритуал: выбор отеля на побережье, покупка авиабилетов с комфортной стыковкой и предвкушение смены обстановки. Сегодня же ситуация на туристическом рынке больше напоминает шторм, где показатели на сайтах бронирования меняются быстрее, чем вы успеваете обновить страницу. В прошлом месяце знакомая собиралась забронировать неделю в тропиках, но, отложив покупку на пару дней, обнаружила, что ценник "поплыл" вверх на пятую часть — бюджет пришлось перекраивать на ходу.

"Текущая ситуация на рынке напоминает эффект домино. Обострение конфликтов в ключевых регионах моментально ломает устоявшиеся логистические цепочки, что напрямую бьет по карману путешественника. Операторам приходится экстренно пересматривать полетные программы, заменяя привычные маршруты через Ближний Восток, что лишь повышает итоговую стоимость авиабилетов. В условиях такой неопределенности стратегия раннего планирования перестает быть просто советом — это единственный инструмент финансовой безопасности." Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Геополитическая турбулентность и цены

Аналитики сервиса Level.Travel, изучив данные по бронированиям с февраля по март, фиксируют неприятный тренд: минимальная стоимость зарубежных туров на летний период выросла на 10-15 процентов. Геополитические факторы перестали быть абстрактными новостями, превратившись в конкретные цифры в счетах на оплату.

Для двоих человек недельный отпуск больше не является дешевым удовольствием. Пока эксперты продолжают фиксировать кризис авиаперевозок, путешественники вынуждены оплачивать возросшие издержки операторов. Стабильность цен сохранилась лишь на единичных направлениях, но общее поле остается крайне нестабильным.

Почему дорожают Египет и Таиланд

Египет показал наиболее резкий скачок стоимости — плюс 17 процентов. Если в феврале нижняя граница стартовала от 95 тысяч рублей, то сейчас это уже 112 тысяч. Подобная динамика объясняется не только приближением сезона, но и серьезными логистическими проблемами, возникшими из-за закрытия многих транзитных коридоров.

Таиланд, сохраняющий статус лидера по числу поисковых запросов в Азию, подорожал на 15 процентов. Ситуация здесь усугубилась отменой многих бюджетных стыковочных рейсов, что вынудило компании переходить на более дорогие варианты перелета. Как отмечают специалисты, постоянный спрос на отдых в Таиланде лишь подстегивает рост цен, так как предложение не успевает адаптироваться под реалии нового неба. Параллельно с этим растут цены и на другие направления, включая Вьетнам, где ценник прибавил 12 процентов за месяц.

Российские курорты на фоне перемен

Внутренний рынок показывает разную степень устойчивости. Сочи и Санкт-Петербург держатся в рамках привычных бюджетов, однако в Калининградской области и на курортах Кавказских Минеральных Вод цены ползут вверх. Эти регионы фиксируют рост стоимости туров на 15-20 процентов, что вызывает закономерный ажиотаж у планирующих отпуск россиян.

Многие туристы все чаще обращают взгляд на соседей, например, изучая актуальную стоимость отдыха в Абхазии. Подобная переориентация — вынужденная мера в условиях, когда расходы отелей на привлечение клиента растут, а рекламные кампании теряют былую эффективность.

"Потребительское поведение меняется на глазах: люди больше не ждут горящих предложений, предпочитая зафиксировать цену заранее через онлайн-сервисы. Сейчас мы видим, как туристы массово пересматривают привычные планы в пользу направлений, где логистика остается предсказуемой. Например, набирают популярность блоки мест на рейсах через Китай, что позволяет сохранить бюджет. Информационный фон вокруг сборов и налогов на выезд лишь добавляет лишних опасений, хотя реальная причина турбулентности кроется в физической доступности перелетов." Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

FAQ

Стоит ли ждать падения цен к лету?

Скорее нет, чем да. Эксперты сходятся во мнении, что из-за ограничений в небе и высокого спроса стоимость будет только расти, поэтому откладывать бронирование сейчас рискованно.

Почему Китай подорожал меньше других стран?

Китайское направление оказалось более стабильным благодаря налаженным цепочкам перелетов и активному развитию новых полетных программ, которые компенсируют общий рост затрат.

