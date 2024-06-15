Банк России установил официальные курсы валют на 15 и 16 июня: доллар США — 89,07 рублей, евро — 95,15 рублей. Это на 0,86 рублей и 0,32 рубля выше, соответственно, по сравнению с 14 июня.

В ответ на это, туроператоры скорректировали внутренние обменные курсы, используемые для расчета стоимости заграничных туров. Новые ставки в долларах и евро были повышены на 0,4-1,38 рублей и 0,3-0,83 рубля соответственно по сравнению с предыдущей пятницей.

Различные компании принимают платежи по разным курсам: Anex — 94,00 рубля за доллар, "Интурист" — 93,96 рубля, а в Fun&Sun — 93,6 рубля. В компаниях Библио-Глобус, Coral Travel, Sunmar и Pegas Touristik курс составляет 93,52 рубля, в PAC Group — 93,51 рубля, а в TEZ TOUR — 93,5 рубля. LOTI и "Русский Экспресс" предложили более выгодный курс — 91,74 рубля за доллар.

В последние месяцы у большинства крупных туроператоров увеличилась надбавка к официальному курсу центрального банка: если раньше она составляла в среднем 3%, то теперь достигла 5%, а один из операторов повысил её до 5,5%. Только некоторые компании сохранили прежнюю разницу в 3% между своими внутренними курсами и курсом Банка России, сообщает Tourdom. Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Timin Ilya (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)