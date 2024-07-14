В Анапе 11 туристов на сапбордах и собаку унесло на 3 километра от берега в открытое море. Это произошло из-за сильного ветра и игнорирования запрета на купание и использование надувных плавсредств.

Несмотря на запрет, местные компании продолжают сдавать сапы в аренду.

Одному из туристов удалось вызвать спасателей с помощью телефона, и все были благополучно доставлены на берег. МЧС призывает отдыхающих соблюдать запреты и рекомендации, чтобы избежать опасных ситуаций, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Brigittebourger (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)