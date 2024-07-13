Ozon Travel провел опрос среди жителей российских курортных городов об их отношении к туристам. Опрос показал, что около половины респондентов (46%) относятся к туристам положительно, подчеркивая их вклад в экономическое развитие и создание новых рабочих мест.

Однако 21% жителей выразили недовольство из-за увеличения шума, цен и проблем с поведением туристов, и 22% даже заявили, что предпочли бы обходиться без туристов.

Среди других выводов — 47% считают инфраструктуру достаточно развитой, но 24% видят необходимость в ее улучшении, и 29% жалуются на нехватку мест для отдыха.

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