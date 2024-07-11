Туристка устроила скандал на борту рейса United Airlines из Майами в Ньюарк. Она напала на членов экипажа, плевала в пассажиров и покусала бортпроводника. Конфликт начался, когда ей не разрешили войти в туалет.

В попытке усмирить дебоширку, ее связали, но в процессе она порвала зубами рубашку бортпроводника. Ситуация зафиксирована на видео.

Командир принял решение высадить агрессивную пассажирку в Орландо. Это вызвало аплодисменты от других пассажиров, но из-за инцидента рейс задержался на 3,5 часа, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Philip Nalangan (Creative Commons Attribution 4.0 International license)