Турция сохраняет свою популярность среди российских туристов, несмотря на рост цен, благодаря улучшению качества обслуживания в отелях и стремлению страны к европейскому уровню услуг, согласно словам руководителя турфирмы, тревел-блогера Наталии Ансталь. Природные условия, такие как климат и чистые пляжи, особенно привлекают семьи с детьми, а отсутствие акул увеличивает чувство безопасности, сообщает News.Ru.

Кроме того, Турция предлагает богатые исторические достопримечательности и доступность за счет коротких перелетов, что делает ее привлекательным направлением даже в условиях санкций и увеличения времени полетов.

Фото: commons.wikimedia.org/Stern1994 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)