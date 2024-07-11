Трое европейских туристов были задержаны при попытке нелегально проникнуть на территорию космодрома Байконур. Им было назначено административное наказание, и они получили предписание покинуть комплекс.

Этот инцидент продемонстрировал тенденцию, при которой Байконур привлекает экстремальных туристов.

Ранее подобные случаи также закончились задержаниями и даже трагическим исходом, включая смерть одного из французских туристов от обезвоживания, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com/NASA HQ PHOTO (public domain)