Российский турист был арестован на Пхукете за превышение срока пребывания в Таиланде на 413 дней, что значительно превышает безвизовый период пребывания в 60 дней. В ходе рейда "Операции рентген" были задержаны также граждане Египта и Пакистана.
По Закону об иммиграции задержанным грозит штраф до 20 тыс. бат или до двух лет тюремного заключения. Обычно применяется штраф в 500 бат за день просрочки, депортация и запрет на въезд на срок до 10 лет.
Арест повлек за собой напоминание властями арендодателям о необходимости уведомления Иммиграционной службы о проживающих иностранцах, с предусмотренным штрафом за нарушение, сообщает Tourdom. Ru.
Фото: flickr.com/Sharon Hahn Darlin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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