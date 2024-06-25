В мае 2024 года россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию туристов, достигнув отметки в 739 тыс. человек, что на 15% больше, чем в мае прошлого года. Основные конкуренты России — Германия, Великобритания, Болгария и Польша.
За первые пять месяцев 2024 года Россия также занимает второе место по общему количеству прибывших, уступая Германии.
В январе-мае 2024 года Турцию посетили более 15 млн иностранных туристов, что на 1,78 млн больше, чем за аналогичный период 2023 года. Стамбул остаётся главной точкой въезда, принимая почти 44% всех иностранных туристов, сообщает ТАСС.
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