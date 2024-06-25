Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Россияне заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов в мае — 739 тыс. человек
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:52

Россияне заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов в мае — 739 тыс. человек

В мае 2024 года россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию туристов, достигнув отметки в 739 тыс. человек, что на 15% больше, чем в мае прошлого года. Основные конкуренты России — Германия, Великобритания, Болгария и Польша.

За первые пять месяцев 2024 года Россия также занимает второе место по общему количеству прибывших, уступая Германии.

В январе-мае 2024 года Турцию посетили более 15 млн иностранных туристов, что на 1,78 млн больше, чем за аналогичный период 2023 года. Стамбул остаётся главной точкой въезда, принимая почти 44% всех иностранных туристов, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире.

Читать полностью
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет

Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет

Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.

Читать полностью

Общество

Врач Павлова: чрезмерная потливость может быть признаком серьезных проблем в организме

Врач Павлова: чрезмерная потливость может быть признаком серьезных проблем в организме

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что чрезмерная потливость может быть признаком серьезных здоровьесберегающих нарушений.

Читать полностью
Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна

Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна

Диетолог Анна Ивашкевич порекомендовала воздерживаться от еды за три часа до сна, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и избежать застоя пищи в желудке.

Читать полностью

Новости