Туристов предупредили о том, что сроки оформления шенгенских виз в европейские страны остаются длительными на начало лета. Средние сроки рассмотрения визовых заявлений составляют от двух до четырех недель, с возможными задержками до 45 дней.

В Испании обработка заявлений занимает около двух недель, но свободные слоты доступны не раньше середины июля. В Италии оформление визы может занять до 30 дней, но документы можно подавать в ближайшие дни. В Греции визы выдаются в течение месяца, а в Венгрии — также около четырех недель.

Туристам, желающим посетить Францию, необходимо самостоятельно оформлять визу, поскольку французские визовые центры не аккредитованы через туроператоры, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Syced (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)