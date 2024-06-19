Туристов предупредили о том, что сроки оформления шенгенских виз в европейские страны остаются длительными на начало лета. Средние сроки рассмотрения визовых заявлений составляют от двух до четырех недель, с возможными задержками до 45 дней.
В Испании обработка заявлений занимает около двух недель, но свободные слоты доступны не раньше середины июля. В Италии оформление визы может занять до 30 дней, но документы можно подавать в ближайшие дни. В Греции визы выдаются в течение месяца, а в Венгрии — также около четырех недель.
Туристам, желающим посетить Францию, необходимо самостоятельно оформлять визу, поскольку французские визовые центры не аккредитованы через туроператоры, сообщает Tourdom.Ru.
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