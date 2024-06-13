В водах Красного моря у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны, сброшенные с судов. Это вызвало беспокойство в социальных сетях, так как подобные случаи в прошлом связывали с нападениями акул на туристов.

Власти провели поисковую операцию и нашли еще одно животное у острова Шадван.

Биологи уверили, что акулы не интересуются баранами и порекомендовали туристам соблюдать меры предосторожности во избежание опасных встреч. Перед праздником Курбан-байрам в порты Египта приходят суда с живым грузом, часть которого может погибнуть в пути.

Власти ищут перевозчика для наказания за нарушение экологических норм, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Diego Delso (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)