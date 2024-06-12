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Эксперт Мусихин: для развития туризма необходимо продвигать всю территорию России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:57

Эксперт Мусихин: для развития туризма необходимо продвигать всю территорию России

Генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин на форуме "Путешествуй!" предложил несколько идей для ускорения роста въездного туризма в Россию. Он отметил, что количество иностранных туристов в этом году увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 400 тыс. человек, благодаря введению электронной визы.

Мусихин предложил улучшить эту систему, сделав визу двукратной для продажи комбинированных туров с ближним зарубежьем.

Также он выразил мнение о необходимости продвигать не только крупные города, но и всю территорию России. Среди иностранных туристов, основной поток в этом году обеспечили гости из Китая (40%), которые проявляют интерес к событийному туризму, особенно после зимней Олимпиады в Пекине, где российские фигуристки завоевали популярность.

Мусихин также предложил рассмотреть вопрос о субсидировании въездного туризма и перенести срок введения обязательной работы с системой "Электронная путевка", сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/CEphoto, Uwe Aranas (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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