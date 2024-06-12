Предприниматель из Саудовской Аравии Фаузи Али Бонгаджи, выступая на форуме "Путешествуй!", обозначил три основные проблемы, мешающие развитию въездного туризма в Россию. Они включают длительные миграционные процедуры, сложные таможенные формальности, особенно из-за необходимости декларирования больших сумм денег, и ненадежный транспорт, в частности задержки такси.
Эксперт также отметил высокий уровень гостеприимства, хорошую еду и доступность проживания в России. Максим Решетников, глава Минэкономразвития, предложил решение проблемы переводов денег через проект "Карта туриста", сообщает Tourdom.Ru.
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