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Эксперт Фаузи Али Бонгаджи: развитию въездного туризма в РФ мешает ненадежный транспорт
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:43

Эксперт Фаузи Али Бонгаджи: развитию въездного туризма в РФ мешает ненадежный транспорт

Предприниматель из Саудовской Аравии Фаузи Али Бонгаджи, выступая на форуме "Путешествуй!", обозначил три основные проблемы, мешающие развитию въездного туризма в Россию. Они включают длительные миграционные процедуры, сложные таможенные формальности, особенно из-за необходимости декларирования больших сумм денег, и ненадежный транспорт, в частности задержки такси.

Эксперт также отметил высокий уровень гостеприимства, хорошую еду и доступность проживания в России. Максим Решетников, глава Минэкономразвития, предложил решение проблемы переводов денег через проект "Карта туриста", сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Лапоть (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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