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Турэксперт Мельник: в Египте присутствует высокий риск пищевого отравления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:18

Турэксперт Мельник: в Египте присутствует высокий риск пищевого отравления

Туристический эксперт Николай Мельник предупредил о высоком риске пищевого отравления в Египте, отмечая, что вероятность таких случаев выше, чем риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как лихорадка денге. Это явление распространено не только в Египте, но и в других курортных странах, включая Россию и Турцию, сообщает News.Ru.

Мельник подчеркнул важность соблюдения санитарных норм, таких как употребление бутилированной воды, избегание воды из бассейнов и кулеров, а также напитков со льдом, который часто делают из водопроводной воды.

Фото: commons.wikimedia.org/Sandy Gamal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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