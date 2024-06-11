Туристический эксперт Николай Мельник предупредил о высоком риске пищевого отравления в Египте, отмечая, что вероятность таких случаев выше, чем риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как лихорадка денге. Это явление распространено не только в Египте, но и в других курортных странах, включая Россию и Турцию, сообщает News.Ru.

Мельник подчеркнул важность соблюдения санитарных норм, таких как употребление бутилированной воды, избегание воды из бассейнов и кулеров, а также напитков со льдом, который часто делают из водопроводной воды.

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