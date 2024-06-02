В июне туристы, прилетевшие на Шри-Ланку, рассказали в соцсетях о получении бесплатной визы по прилету, хотя льготный период официально закончился 31 мая. На сайте eVisa пока нет пояснений по этому поводу, только требование заполнить электронную визу до приезда.
Также недавние изменения в визовых правилах привели к повышению цен на оформление въездных документов и проблемам с новой онлайн-платформой. Туристы сталкиваются с проблемами, как в случае с иностранцем, который заплатил за многократную визу, но был не внесён в базу данных и потребовалось дополнительно заплатить за однократную визу.
В Управлении по развитию туризма Шри-Ланки есть жалобы на рекомендации отложить поездку, а также обсуждения о продлении бесплатного въезда для россиян и других национальностей, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Eli Solidum (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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